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FelaketTürkiye

DSÖ: Avrupa'da son 100 yılın en büyük doğal afeti

3 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Avrupa'da son 100 yılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kluge, "DSÖ Avrupa bölgesinde son 100 yılda yaşanan en kötü doğal afete tanıklık ediyoruz ve hâlen boyutu hakkında öğrenmeye devam ediyoruz. Yol açtığı gerçek zarar hâlen bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Kluge, DSÖ'nün Avrupa bölgesine gönderilen acil sağlık ekibi bakımından da 75 yıllık tarihindeki "en büyük sevkiyatını" gerçekleştirdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki kurumun Avrupa direktörü, "Şu ana kadar Türkiye'ye 22 acil sağlık ekibi ulaştı" dedi.

Hem Türkiye hem de Suriye'de yardım bekleyen milyonlarca kişi olduğunu belirten Kluge, "İhtiyaçlar büyük. Her saat geçtikçe artıyor. İki ülkede yaklaşık 26 milyon kişi, insani yardıma gereksinim duyuyor" diye konuştu.

DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Türkiye dâhil 53 ülkeden oluşuyor. Suriye ise DSÖ'nün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunuyor.

BM: 7 milyonu aşkın çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin 7 milyondan fazla çocuğu etkilediğini duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan UNICEF sözcüsü James Elder, "Türkiye'de iki depremin vurduğu 10 ilde yaşayan çocuk sayısı 4,6 milyon. Suriye'de ise 2,5 milyon çocuk etkilendi" dedi.

"UNICEF, binlerce çocuğun ölmüş olmasından endişe ediyor" diyen Elder, "maalesef can kaybı sayısının artacağının da aşikâr olduğunu" sözlerine ekledi.

Nihai sayının "kabul edilmesi çok zor" seviyelere ulaşmasından korktuğunu ifade eden Elder, depremler nedeniyle çok sayıda çocuğun da anne babasını kaybetmiş olacağını hatırlattı.

DW,AFP/CÖ,BK

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