DSÖ: Avrupa’da koronavirüsle ateşkes hali oluştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın koronavirüs salgını ile iki yıl süren mücadeleden sonra, şu anda virüsle bir "ateşkes" durumunda bulunduğunu duyurdu. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu ateşkesin kısa süre sonra "kalıcı barışa" yol açabileceğini söyledi. Açıklamada, yüksek aşılama oranları, virüsün etkisinin daha az görüldüğü Omicron varyantının baskın olması ve kış mevsiminin sonuna gelinmesinin umutları arttırdığı belirtildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge

Ancak bu iyimser tabloya rağmen insanların rehavete kapılmamaları yönünde de bir uyarı geldi. DSÖ Avrupa Direktörü Kluge aşılama kampanyalarına devam edilmesi çağrısı yaparak, olumlu gidişatın sadece tüm ülkelerin aşılamaya devam etmeleri ve aynı zamanda testleri sürdürerek, olası yeni virüs varyantlarına yönelik yoğun araştırmalar yapmaları halinde sürdürülebileceğini vurguladı. Kluge yeni ortaya çıkacak olası varyantlardan da çekinmek için bir neden olmadığını belirterek, Avrupa'nın Omicron'dan daha hızlı ve kolay bulaşan yeni mutasyonlara karşı da yeterince hazırlıklı olduğunu ifade etti.

"Fransa'da zirve aşıldı"

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen olumlu açıklamalardan sonra Fransa'da da salgının seyrine ilişkin umut veren gelişmeler kaydediliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, ülkede Omicron dalgasının yol açtığı zirvenin aşıldığını duyurdu.

Çarşamba akşamı BMF yayın kuruluşuna konuşan Fransız Bakan, "En kötüsü geride kaldı" dedi.

Salgının başlamasından bu yana, Fransızların en az yarısının koronavirüs ile enfekte olduğunu kaydeden Veran, daha bulaşıcı olan Omicron varyantının ise 15 milyon Fransıza bulaştığının tespit edildiğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran

Önümüzdeki süreçte ise gözle görülür iyileşmeler beklediğini söyleyen Sağlık Bakanı, kısa süre sonra hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastasının kalmayacağını belirterek, şu anda kamusal yaşam alanları için zorunlu olan aşı sertifikasının yaz aylarından itibaren gerekli olmayabileceğini kaydetti.

Bakan ayrıca geçerli aşı sertifikası olanlar için kısıtlamaların büyük ölçüde gevşetileceğini de söyledi.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor

Avrupa bu günlerde Omicron varyantının baskın olduğu yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor. Geçen hafta kıta genelinde yaklaşık 12 milyon yeni enfeksiyon kaydedildi. Bu sayı pandeminin başlamasından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına işaret ediyor. Vaka sayısındaki rekor düzeyde artışa gerekçe olarak daha hızlı bulaştığı belirlenen Omicron varyantı gösteriliyor. Omicron hızla bulaşıyor, ancak bulaştığı kişiler hastalığı diğer varyantlara kıyasla daha hafif geçiriyor. Özellikle hatırlatma dozu ile aşılananların hastalığı çok daha hafif atlattıklarına işaret ediliyor.

AFP,dpa/TY,EC

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