DSÖ: A(H5N2) tipi kuş gribi kaynaklı ilk ölüm yaşandı

DSÖ, Meksika'da bir kişinin A(H5N2) tipi kuş gribi yüzünden öldüğünü açıkladı. Bu, kuş gribinin alt türü olan A(H5N2) kaynaklı ilk ölüm.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin öldüğünü duyurdu. DSÖ'den dün akşam Cenevre'de yapılan açıklamada laboratuvar analizleri ile teyit edilen A(H5N2) kaynaklı ölüm vakasının Meksika'da meydana geldiği belirtildi.

DSÖ, 2003 yılında Mayıs 2024'e kadar 23 ülkede toplam 463 kişinin kuş gribinden hayatını kaybettiğini, ancak bu ölümlerde virüsün A(H5N1) olduğunu belirtti.

Kuş gribi enfeksiyonlarının DSÖ'ye bildirilmesi gerekiyor. Ancak birçok ülkede solunum sorunları veya ishal gibi belirtileri olan kuş gribine benzer hastalıklara ilişkin tahlil yapılmadığı ya da laboratuvarların virüsü tespit edecek kapasitesi olmadığı belirtiliyor. DSÖ, bu nedenle de her vakanın bildirilmemiş olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni virüs tipi kaynaklı Meksika'da yaşanan ilk ölümün ardından DSÖ bütün ülkelere dikkatli olunması ve hastalıkların sıklığının incelenmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, "DSÖ mevcut bilgilere dayanarak bu virüsün halkın geneli için oluşturduğu riskin düşük olduğunu tahmin etmektedir" ifadesine yer verildi.

Tavuk çiftliğinde salgın tespit edilmişti

DSÖ'nün açıklamasında Meksika'da hayatını kaybeden 59 yaşındaki kişinin hastalık sürecine ilişkin bilgiler de verildi. Başka hastalıkları da bulunduğu belirtilen kişinin yüksek ateş ve solunum zorluğu belirtileri ile hastaneye kaldırıldığı ve 24 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin enfekte olmuş kanatlı hayvanlar veya diğer kuşlarla temasının olduğuna dair şimdiye bir bulgu olmadığını belirten DSÖ, söz konusu kişinin yakınlarında, ailesinde veya kendisini tedavi eden sağlık personelinde de kuş gribi enfeksiyonunun tespit edilmediğini kaydetti.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre Meksika'nın Michoacán eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde Mart ayında A(H5N2) tipi kuş gribi salgını tespit edildi. Bu eyalet ölüm vakasının yaşandığı Mexico eyaletine komşu.

Kuş gribi genellikle enfekte olmuş kuşlarla temas sonucu bulaşıyor. Nadiren insandan insana bulaştığı da oluyor. ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre kuş gribi virüsünün insandan insana bulaştığı vakalar çok az sayıda kişide tespit edildi.

Kuş gribi enfeksiyonu genellikle hafif seyrediyor. Ancak virüsün değişim geçirerek çok daha kolay bir şekilde insandan insana bulaşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle de bir pandemi durumunda kullanılmak üzere virüs üzerinde aşı çalışmaları yürütülüyor.

dpa/JD, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?