DSÖ: Aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da 15 bin kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tahminlere göre 2022 yılının başından bu yana Avrupa'da en az 15 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen BM iklim zirvesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Avrupa'da geçen yaz insan sağlığını olumsuz etkileyen sıcak hava dalgalarına, kuraklık ve orman yangınlarına tanık olunduğunu belirten Kluge, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğini gözlemleyen kuruluşu Copernicus'a göre, 2022 yazının bugüne kadar kaydedilen en sıcak yaz olduğunu hatırlattı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, tahminlere göre Avrupa'da sıcak hava nedeniyle 2022 yılında 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Üç aylık yaz döneminde yetkililerin DSÖ'ye sunduğu verilere göre İspanya'da yaklaşık 4 bin, Portekiz'de binden fazla, Birleşik Krallık'ta 3 bin 200'den fazla ve Almanya'da da yaklaşık 4 bin 500 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

İspanya'da kuraklık etkili oldu Fotoğraf: Thomas Coex/AFP

Kluge, diğer ülkelerin de verileri sunması halinde, ölü sayısında artış kaydedilebileceğini ifade etti. DSÖ Avrupa Direktörü, "İklim değişikliği bizi şimdiden öldürüyor, ama bugün harekete geçmek bu ölümlerin sürmesini engelleyebilir" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğini gözlemleme kuruluşu Copernicus tarafından geçen hafta açıklanan bir raporda, son 30 yılda Avrupa kıtasındaki hava sıcaklıklarının dünya ortalamasına kıyasla iki kat fazla arttığı belirtilmişti.

Rapora göre, 1991 yılından 2021'e kadar Avrupa'daki hava sıcaklıkları her on yılda bir ortalama 0,5 derece artış gösterdi.

AFP,DW/JD, BK