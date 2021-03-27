DSÖ: Aşıların yüzde 76'sı on ülkeye gitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada şu an mevcut aşı dozlarının yüzde 76'sının toplam 10 ülke tarafından kullanıldığına işaret ederek aşı dağıtımında küresel adaletsizlik uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında zengin ülkelerin tutumunu eleştirerek "Küresel kriz küresel yanıtlar gerektirir. Küresel çözüm dayanışmayla başlar" dedi.

DSÖ, aşıların yoksul ülkelere dağıtımı için kurulan Covax girişimi aracılığıyla yıl sonuna kadar gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun yüzde 25'inin aşılanmasının mümkün olabileceğini düşünüyor. Ancak bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için 25 milyar euroluk kaynak açığı bulunuyor. Covax çerçevesinde şimdiye kadar 60 yoksul ülkeye yaklaşık 32 milyon doz aşı sağlandı.

DSÖ'ye ziyarette bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de Afrika ve Latin Amerika'nın salgından çok ağır etkilendiğine işaret ederek "Virüsü durduracak dayanışma bu değil. Sadece salgını dünya çapında sona erdirdiğimizde kazanmış olacağız" dedi.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller

"90'lardaki HIV krizinin tekrarlanmasına izin veremeyiz"

Dünya çapında bir aşılama kampanyası için 25 milyar euroya ihtiyaç olduğunu belirten Müller, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Arap ülkeleri, Çin ve Rusya'nın adını vererek uluslararası toplumu bu boşluğu mümkün olan en hızlı şekilde kapatmaya çağırdı. Almanya'nın yoksul ülkelere aşı dağıtımının hızlandırılması için başlatılan ACT-A kampanyasına da 1,5 milyar euro ayırdığını söyleyen Bakan, "1990'lı yıllardaki HIV krizinin tekrarlanmasına izin verilemez. O zamanlar en yoksul ülkeler yalnız bırakılmıştı. Bu son derece insanlık dışı olmakla kalmayıp aynı zamanda dönüp bizi de vuruyor" diye konuştu.

Koronavirüsün sağlığa etkilerinin yanında derin bir ekonomik krize yol açtığını ve yoksulluğu artırdığını belirten Müller, kapanma önlemleri nedeniyle sevkiyat zincirlerinin kırıldığını ve sıtma, verem gibi diğer hastalıklarda aşılama yapılamadığını kaydetti. Alman Bakan, "Sadece Afrika'da bu yıl ek olarak yaklaşık iki milyon kişinin ölmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Afrika kıtasında işini kaybeden ya da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olanların sayısı yaklaşık 300 milyon" dedi.

rtr,KNA / BK,ET

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