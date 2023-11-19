DSÖ: Şifa Hastanesi "ölüm bölgesi" oldu

DSÖ, Şifa Hastanesi'nin "ölüm bölgesi" hâline geldiğini belirtti. Hamas'ın her 24 saatte bir 50 rehineyi serbest bırakacağını öngören bir anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları ise ABD ve İsrail doğrulamadı.

İsrail'in Hamas'ın saklandığını iddia ederek ana hedeflerinden birini getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde durum kötüye gidiyor. Hastaneyi Cumartesi günü ziyaret eden bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, hastanenin bir "ölüm bölgesi" hâline geldiğini ifade etti. DSÖ temsilcileri, hastanenin ateş altında olduğunu ve binanın girişinin kitlesel mezar hâline gelmiş olduğunu söyledi.

Hastanede sağ kalan hastalar ve çalışanların derhal tahliye edilmesi için bazı planlar üzerinde çalıştıklarını duyuran DSÖ'nün aktardığı bilgilere göre, hastanede hâlen 25 sağlık çalışanı ve 291 hasta bulunuyor. Ayrıca hastaların 32'sinin bebek olduğu ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Hamas'ın kontrolü altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail'in saldırıları sonucunda 5 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 12 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'ne giren İsrail askerleri Fotoğraf: AFP

"Okullar bombalanıyor"

BM Filistinli Mülteciler Yardım Örgütü (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'in iki okulu bombaladığını açıkladı. Lazzarini, bu okullardan birine 4 bini aşkın sivilin sığındığını kaydetti. "Aldığımız çok sayıda habere göre, saldırılar sonucu çocuklar öldü" diyen Lazzarini, "Bir okula 24 saatten kısa sürede ikinci kez saldırı düzenleniyor. Artık yeter, bu dehşetin durması gerekiyor" diye konuştu ve ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcülerinden biri, okulda 200 kişinin öldüğü veya yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Rehineler için anlaşma iddiası

İsrail, ABD ve Hamas'ın, beş günlük geçici ateşkes karşılığında, Gazze Şeridi'nde tutulan onlarca kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakılması için anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

Washington Post'ta Cumartesi günü yayımlanan haberde, altı sayfalık anlaşmadan haberdar olan kişilere atıfta bulunuldu. Söz konusu kişilerin aktardığı bilgilerden hareketle, rehinelerin gelecek günlerde serbest bırakılabileceği belirtildi. Tarafların beş günlüğüne saldırılarını durduracağını öngören anlaşmaya göre, her 24 saatte bir 50 veya daha fazla rehinenin serbest bırakılacağı kaydedildi. Hamas, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırısında yaklaşık 240 kişiyi rehin almıştı.

Söz konusu ateşkes ile ayrıca bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının da sağlanacağı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında yaralanmasının ardından Şifa Hastanesi'nde tedavi gören bir Filistinli kadın, hastaneden ayrılmasının ardından güneye kaçarken (10 Kasım 2023) Fotoğraf: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

İsrail ve ABD: Anlaşma yok

İddialara ilişkin görüş bildiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD'li yetkililer, henüz ortada varılmış bir anlaşma olmadığını söyledi.

Cumartesi akşamı konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Netanyahu, "Rehineler konusunda birçok temelsiz iddia, birçok yanlış haber mevcut. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Şu an itibarıyla bir anlaşma yoktur. Ancak söz veriyorum: Söylenecek bir şey olduğunda biz sizi haberdar edeceğiz" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın sözcülerinden biri ve bir diğer ABD'li yetkili de, anlaşma çabalarını sürdürdüklerini ancak İsrail ve Hamas'ın bu yönde bir ateşkes anlaşmasına henüz varmadığını dile getirdi.

Abbas'tan ateşkes çağrısı

Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas da ABD Başkanı Joe Biden'a ateşkes çağrısında bulundu. Abbas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a "bu saldırganlığı durdurmak için müdahale etme" çağrısında bulunurken, "ABD, halkımıza yönelik bu soykırım karşısında neyi bekliyor" ifadesini kullandı. Biden yönetimi ise henüz ise ateşkese destek vermiyor.

Savaş nedeniyle, hâlihazırda Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun üçte ikisinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Reuters, AFP / BÜ, JD

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