 DSÖ: Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak | AVRUPA | DW | 16.04.2020

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AVRUPA

DSÖ: Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak

DSÖ Avrupa temsilcisi Türkiye, Ukrayna, Belarus, İngiltere ve Rusya'da korona vakalarının sayısının arttığını ve salgında önümüzdeki haftaların belirleyici olacağını söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında Avrupa'da salgının durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Kluge, bazı Avrupa ülkelerinde küçük de olsa olumlu gelişmeler olmasına rağmen Türkiye, Ukrayna, Belarus, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde korona vakalarında artış kaydedildiğini belirtti.

Önümüzdeki birkaç haftanın salgınla mücadelede belirleyici olacağını belirten Kluge, SARS-CoV-2 virüsünden en çok etkilenen İtalya, İspanya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde olumlu gelişmeler yaşandığını da vurguladı.

Ancak virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığına karşı hızlı bir zafer elde edilemeyeceğini dile getirmek gerektiğini vurgulayan Kluge, "Hata yapmayın: Bahar havasına rağmen hâlâ bir fırtınanın ortasındayız" ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde  yeni vaka sayılarında düşüş kaydedildiğini belirten Kluge, ancak bazı ülkelerde ise korona krizinin henüz zirve yapmadığına işaret etti.

Korona önlemlerinin nasıl ve hangi koşullarda adım adım gevşetileceği konusunda hükümetlerin, ilgili sağlık kurumlarının ve DSÖ'nün yanıt vermesi gerektiğini belirten Kluge, ancak normal hayata hızlı bir dönüş olmayacağının açık olduğunun da altını çizdi.

DW,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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