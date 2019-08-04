Dresden'deki müze soygununda 3 gözaltı

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe Müzesi'ndeki soygunla ilgili bu sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonunda üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dresden Başsavcılığı, Berlin'de 10'u ev 18 ayrı yere düzenlenen polis baskınında özel tim ekiplerinin görev aldığını açıkladı. Bin 600'den fazla polisin görev aldığı operasyonun odağında Berlin'in Neukölln semtinin bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınanların Alman vatandaşı olduğu, Dresden Başsavcılığı'nın şüphelilere iki ayrı olayla ilgili olarak "çete soygunu" ve "kundaklama" suçlamasında bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Saksonya polisi Twitter'den yaptığı açıklamada, operasyonun merkezinde "çalınan eserler ve kayıt cihazı, giysiler ve alet edevat gibi delillerin ele geçirilmesi" olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birini barındıran Grünes Gewölbe müzesine hırsız girmişti. Soygunda yaklaşık 1 milyar euroya eş değer hazine ve tarihi eser çalındığı belirtilmişti. Alman basınındaki haberlerde, hırsızların müzeye küçük bir pencereden girdiği ve özellikle mücevherleri çaldığı gibi ayrıntılara yer verilmişti.

AFP,dpa/BÖ,HT

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