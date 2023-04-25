Down sendromlu Barbie piyasaya çıktı

Geçmişte protezli, işitme cihazlı ve tekerlekli sandalyeli Barbie bebekler de üreten Mattel, ilk kez down sendromlu bir Barbie piyasaya sürdü.

ABD merkezli oyuncak bebek üreticisi Mattel, ilk kez down sendromlu bir Barbie piyasaya sürdü.

Salı günü firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünle, "daha fazla çocuğun, kendi ve dünyalarının yansımalarını Barbie'de görmesinin mümkün kılınmasının amaçlandığı" belirtildi. Mattel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lisa McKnight, "Barbie, çocukların erken deneyimlerinde önemli bir rol oynuyor ve biz de oyun vasıtasıyla, toplumsal bir damgayla mücadeleye bir katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncak bebeğin, uzun ve açık kahverengi saçlı olduğu, pembe bir kolye taktığı ve renkli, çiçekli bir elbise giydiği görülüyor. Söz konusu ürünün, ABD'li down sendrom dernekleri ile yürütülen bir ortak çalışmanın sonucu ortaya çıktığı kaydedildi. Down sendromlu Barbie'nin, ortalamanın üzerinde bir bel üst gövdeye sahip olduğu ve baldır ve ayaklarında pembe renkli ortopedik destekleyici taktığı dikkat çekiyor.

Down sendromlu bireylerde, 21 numaralı kromozom down sendromlu olmayanlarda olduğu üzere iki yerine üç kez bulunuyor. Bu nedenle, down sendroma trizomi 21 adı da veriliyor.

Model Ellie Goldstein, down sendromlu Barbie'yi tanıtıyor Fotoğraf: Catherine Harbour/Mattel/PA Media/dpa/picture-alliance

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel, geçmişte, kadınlarla ilgili önyargıları pekiştirme ve gerçek dışı bir güzellik idealini teşvik etme suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak son birkaç yıldır bu imajından kurtulmak için çaba sarf eden şirket, çeşitlilik kavramına yoğunlaşarak farklı özelliklere sahip ürünler geliştirdi. Şirketin hâlihazırda 175 farklı Barbie bebeği bulunuyor. Firma, geçmişte de, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve protez kullanan bebekler piyasaya sürmüştü.

AFP,dpa / BÜ,EC