 Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta | YAŞAM | DW | 06.02.2022

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YAŞAM

Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta

ABD'de yaklaşık bir ay önce domuz kalbi nakledilen David Bennett'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Domuzdan insana ilk kalp nakli | “Organları hazır halde bulundurabilmemiz çığır açıcı olur”

ABD'de 7 Ocak tarihinde domuz kalbi nakledilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maryland Üniversitesi sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada 57 yaşındaki David Bennett'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Berlin Hür Üniversitesi öğretim üyelerinden transplantasyon uzmanı Joachim Denner "Eğer Almanya'da insandan insana yapılan ilk kalp naklinin 24 saat bile başarılı olamadığı düşünülürse bir aylık hayatta kalma süresi zenotransplantasyonlar açısından dev bir başarı" yorumunu yaptı. Hayvandan insana yapılan organ nakillerine zenotransplantasyon deniyor. Joachim Denner'in verdiği bilgilere göre Almanya'da daha önce domuz kalbi nakledilen bir babun tam 195 gün hayatta kaldı ve bu süre şimdiye kadar geçilemedi.

Bağışıklık sistemi reddedebiliyor

Denner hastalarda hayati tehlikenin vücudun nakledilen organı kabul etmemesi nedeniyle oluştuğunu belirtti. "Bağışıklık sistemi bir bağışıklık yanıtı geliştirebilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu süre içerisinde (nakledilen) organa zarar verecek antikorlar ve bağışıklık hücreleri meydana geliyor" dedi.

Ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan 57 yaşındaki David Bennett, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledilen ilk insan olmuştu. Deneysel olan uygulama beraberinde etik problemleri ve hayvan hakları konularını da gündeme getirmişti.

Hayvandan insana organ nakli araştırmaları 1980'lerden beri sürdürülüyor. Metabolizma bakımından insana yakın olmaları sebebiyle domuzlar donör olmaya son derece yakın görülüyor.

Kalp naklinin başarılı olması halinde böbrek gibi diğer organların da bu şekilde nakledilebileceğine işaret eden Denner "bekleme listesinin en altlarında yer alan ve bir insan organı bulma şansı asla olmayacak insanların" da bundan faydalanacağını belirtti. Nakledilen domuz kalbinin virolojik açıdan en iyi şekilde kontrol edildiğini, HIV, kuduz virüsü vb. taşımadığını söyleyen Denner "Eğer teknoloji daha da gelişirse belki de insana domuz kalbi nakledilmesi insan kalbi nakledilmesinden daha iyi bile olabilir" diye konuştu.

dpa / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Domuzdan insana ilk kalp nakli | “Organları hazır halde bulundurabilmemiz çığır açıcı olur”  

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DİKKAT: Bu videodaki bazı görüntüler rahatsız edici olabilir. Ölümcül bir kalp rahatsızlığı bulunan 57 yaşındaki David Bennett, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledilen ve bununla en az dört gün yaşayan dünyadaki ilk kişi olarak tarihe geçti. Deneysel olan bu uygulama beraberinde etik ve hayvan hakları konularını da gündeme getiriyor. Ancak Bennett'in yeni domuz kalbi halen atıyor.