 Dolar′dan tarihi rekor: 10 TL | Ekonomi | DW | 12.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

Dolar'dan tarihi rekor: 10 TL

Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaparak 10 TL'yi gördü. Euro'nun değeri ise 11,45 TL'ye kadar yükseldi.

default

Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaptı ve 10 TL'yi gördü. Böylece dolar tüm zamanların rekorunu tazeleyerek akşam saatlerinde 10,00 TL sınırı aşmış oldu.

Tarihi zirvesi 9,87 olan dolar/TL bugün akşam 21.30 sularında 10,0057 seviyesine ulaştı. Böylece dolar TL karşısında tüm zamanların rekorunu tazeledi.

Euro'nun değeri ise 11,45 TL seviyesine kadar yükseldi.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türk Lirası’nın en zorlu sınavı

TCMB’nin 2 puanlık sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında, Türk Lirası’ndaki değer kaybı durdurulamıyor. Dolar ve Euro’ya karşı tarihinin en düşük seviyesine inen TL’deki gerilemenin devam etmesinden endişe ediliyor.  

Türkiye’de vatandaşlar dövizden vazgeçmiyor

Ekonomi yönetimindeki değişim ve 'reform' söylemlerine rağmen, yerli yatırımcılar TL yerine döviz almaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, son 3 haftada döviz hesapları 7,1 milyar dolar artış kaydetti.  