Dolar/TL'de düşüş, TCMB'nin rezervlerinde gerileme

Dolar/TL'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kura endeksli mevduat uygulamasına geçileceğini açıklamasının ardından başlayan düşüş devam ediyor. Cuma günü, 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL piyasalarda 10,2520'e kadar gerileyerek dört günlük değer kaybı yüzde 44'ü geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi akşamı dövizin yükselişi ve buna karşın TL'nin değer kaybına karşı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı.

TCMB'nin döviz rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. İstatistiklerde, 17 Aralık'ta TCMB brüt döviz rezervlerinin 5 milyar 786 milyon dolar gerileyerek 78 milyar 367 milyon dolara düştüğü görüldü. Brüt döviz rezervleri, 10 Aralık'ta 84 milyar 153 milyon dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri de 230 milyon dolar azalarak 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 17 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 17 milyon dolar azalışla 122 milyar 891 milyon dolardan 116 milyar 874 milyon dolara indiği hesaplandı.

TCMB, doların son haftalardaki hızlı yükselişi nedeniyle 1 Aralık'tan bu yana piyasaya döviz satışı yaparak beş kez doğrudan müdahalede bulundu. Ancak bu müdahalelerde ne kadar rezerv kullanıldığı açıklanmamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek

TCMB bugün ayrıca döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada desteğin nasıl gerçekleşeceği, "20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır" şeklinde açıkladı.

DW/HS,SSB

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