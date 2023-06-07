Dolar 23 TL'yi aştı

Dolar ve Euro'da yaklaşık yüzde 7'lik artışla yeni rekorlar kırıldı. Dolar 23 TL'nin üzerine çıkarken Euro da 24,8 TL'yi geçti.

Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında hafta başından beri yaşadığı değer kaybı sürüyor.

Kurlarda bu sabah saatlerinde kaydedilen yaklaşık yüzde 7'lik artışla artışla Dolar ve Euro'da rekorlar seviyelere ulaşıldı.

Dolar/TL kuru, 23,16'ya kadar yükseldi. Kurda yıl başından bu yana kaydedilen artış yüzde 20'ye yaklaştı.

Euro 25 TL'ye dayandı

Euro/TL kuru ise 24,8'in üstüne çıktı.

Dolar/TL kuru daha sonra 22,8 seviyelerine inerken Euro da 24,6 TL'ye düştü. Kurlardaki dalgalanma devam ediyor.

Kurdaki artış ne anlama geliyor?

Lira'daki düşüşü yorumlayan ekonomist Timothy Ash, şu an Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nı "daha rasyonel politikalara sevk etmesinin etkisini gördüklerini" düşündüğünü belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Londra merkezli Bluebay Asset Management'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash "Politika normalleştirmesinin gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Ash, "Seçimi kim kazanırsa kazansın, Lira'nın daha rekabetçi bir seviyeye inmek zorunda olduğu yönünde beklenti vardı" diye ekledi.

Reuters, bazı analistlerin Dolar/TL kurunun 25-28 aralığına doğru kayacağı beklentisi içinde olduğunu hatırlattı.

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini geçen Pazar günü Nureddin Nebati'den devralırken yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını" belirterek "Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır" demişti.

Şimşek'in bu açıklamaları hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.

DW/CÖ,JD