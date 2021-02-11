Doğu Akdeniz: Türkiye'den Mısır'la müzakere sinyali

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mısır'la "ikili ilişkilerin seyrine göre" deniz yetki alanları konusunda müzakerede bulunabileceğini ve "ileride" anlaşma imzalayabileceğini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Mısır'ın geçen ay Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için başlattığı ihalelerle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Mısır'ın bu ihale kapsamında 18 numaralı parsel olarak ilan ettiği alanı Türkiye'nin kıta sahanlığına göre belirlediği ve böylece Türk kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmiş olduğu şeklindeki yorumları nasıl değerlendireceği sorulan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Mısır, Yunanistan'la bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim özellikle kıta sahanlığımızın güney sınırlarına, BM'ye de kaydettirdiğimiz bu sınırlara saygı duydu. Bunu anlaşmada görüyoruz. Şimdiyse tabii bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden, kendi kıta sahanlığı içinde sismik arastırma veya lisans verme gibi faaliyetlerini sürdürüyor, bunu yaparken de aynı şekilde bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de en uzun karasuları ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz" diye ekledi.

Mısır, Akdeniz'de 24 parsele ayırdığı bölgeyi petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri için 18 Şubat'ta ihaleye çıkarmıştı. Mısır'ın 18'inci parsel olarak duyurduğu alanı Türkiye'nin kıta sahanlığını dikkate alarak belirlediğine dair iddialar ise Atina'da rahatsızlığa neden olmuştu. Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

DW/CÖ,JD

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