 Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü | YAŞAM | DW | 29.08.2019

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YAŞAM

Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü

Türk asıllı Alman Yazar Doğan Akhanlı, Weimar kentinde Goethe madalyası ile ödüllendirildi. Akhanlı 2017 yılında, Türkiye’nin Interpol üzerinden çıkarttığı tutuklama kararı nedeniyle İspanya’da gözaltına alınmıştı.

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Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Weimar kentinde, daha önce kazandığı açıklanan Goethe Madalyası'nı aldı. İranlı sanatçı Şirin Neşat ve Moğol yayımcı Enkhbat Roozon ile bu ödüle layık görülen Akhanlı tatil için gittiği İspanya'da, Türkiye'nin Interpol üzerinden kırmızı bültenle çıkarttığı arama kararı nedeniyle 2017 yılında gözaltına alınmış ancak daha sonra Türkiye'ye iade edilmemiş ve serbest bırakılmıştı.

Akhanlı'yı ödüle layık gören komisyon, yazarın roman ve tiyatro oyunlarında tarihteki şiddet olaylarını ve insan haklarının bölünmezliğini konu ettiğini, ayrıca sürekli toplumlar arası uzlaşma için, özellikle de Türklerle Kürtler ve Ermeniler arasındaki uzlaşma için çaba gösterdiğini vurguladı.

Edebiyat ve sanatın siyasete etkisi

Goethe Enstitüsü Başkanı Klaus-Dieter Lehmann da ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödüllendirilen tüm isimlerin şahıslarına yönelik riskleri ve kişisel dezavantajları gözardı ederek çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Thüringen Eyalet Kültür Bakanı Benjamin-Immanuel Hoff da, Goethe Madalyası ödül törenlerinde her yıl, edebiyat ve sanatın siyaset için ne denli büyük bir önem taşıdığının görüldüğünü ve bunun hem bugün hem de geçmiş yüzyıllar için ve aynı zamanda hem Almanya hem de tüm dünya için geçerli olduğunu dile getirdi. 

Goethe'nin doğum gününde tören

Almanya devletinin resmi onur madalyası olma özelliğine sahip Goethe Madalyası geleneksel olarak her yıl, bu madalyaya adını veren Alman edebiyatının en büyük isimlerinden Johann Wolfgang von Goethe'nin doğum günü olan 28 Ağustos tarihinde, özellkle eserleriyle uluslararası yakınlaşmaya katkı sunan isimlere veriliyor. Bu yıl aynı zamanda Goethe'nin 270. doğum günü kutlanıyor.

dpa,epd / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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