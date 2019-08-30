Doğalgaza bir zam daha

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaz fiyatlarına ortalama yüzde 14,90 oranında artış yapıldığını açıkladı. Zamlı fiyatın 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerli olacağı duyuruldu.

Doğalgaza Ağustos ayının başında da zam yapılmıştı. 1 Ağustos itibarıyla konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam gelmişti.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, yeni zamla birlikte doğalgazda 32 günde yüzde 32,1 fiyat artışına gidildiğine dikkat çekti.

İktisatçı Hayri Kozanoğlu ise doğalgaza zammın maliyet artışı yolu ile enflasyonu etkileyeceğine dikkat çekti.





Veri uzmanı Ozan Bingöl ise doğalgaza hem özel tüketim vergisi (ÖTV) ödenip hem de zam yapılmasını eleştirdi.

Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına da zam gelmişti. Fiyat artışı yüzde 15 olmuştu.

DW/ÖA,JD

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