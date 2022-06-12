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Fotoğraf: Felat Bozaraslan/DW
Politika

DJV: Gazetecileri serbest bırakın

27 dakika önce

Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türk hükümetinden eleştirel gazetecilere yönelik "eziyeti" bırakmasını ve gözaltında tutulan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

https://www.dw.com/tr/djvden-ankaraya-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-gazetecileri-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1n/a-62104543

Yaklaşık 30 bin üyeye sahip Avrupa'nın en büyük gazeteci örgütlenmesi olan Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türk hükümetinin gazeteciler üzerindeki baskıyı daha da artırmasından duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklamada bulundu. 

Türkiye'de "Gazeteci avı" başlıklı basın açıklamasında DJV, son günlerde Türk hükümetinin sürgünde yaşayan gazetecilerin kanallarını kapattığına dikkat çekildi ve pek çok kullanıcı için o kanalların, kalan nadir bağımsız haber alma kaynakları olduğu savunuldu. 

DJV, hafta içinde Diyarbakır’da gazetecilere yönelik düzenlenen baskınları ve gözaltıları da sert şekilde eleştirdi. DJV Başkanı Prof. Dr. Frank Überall, yapılanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın medyayı düşman gören çizgisinin ve bağımsız sesleri bastırmak için yıllardır sürdürdüğü politikasının  bir göstergesi olduğunu belirtti. Überall ayrıca Türk hükümetinden gözaltında tutulan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını da talep etti.

Alman hükümetine Türkiye politikası konusunda çağrı

DJV Başkanı Überall, son haftlarda gazeteciler ve medyaya yönelik yaşanan baskıların sonuçsuz kalmaması gerektiğini de belirterek, Alman hükümetinden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "gazeteci avı yapmanın hoşgörülür bir suç olmadığını açıkça ortaya koymasını" talep etti.

Diyarbakır'da hafta içinde farklı basın kuruluşlarında çalışan 20'den fazla gazeteci ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlar ile gözaltına alındı. Diyarbakır'da Çarşamba sabahı çeşitli basın kuruluşlarında çalışan 20'den fazla gazeteci ev ve iş yeri baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, JIN NEWS Müdürü Safiye Alagaş ve Mezopotamya Haber Ajansı editörü Aziz Oruç bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, operasyonun "Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik" olduğu iddia edilmşti. 

KNA/ETO,SSB

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