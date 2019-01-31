 Dizel otomobillerin piyasası küçülüyor | EKONOMİ | DW | 07.02.2019

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EKONOMİ

Dizel otomobillerin piyasası küçülüyor

Dizel motorlu otomobil satışlarındaki gerileme 2018 yılında da devam etti. Benzin ve alternatif motorlu otomobil satışları artıyor.

Deutschland Tankstelle Diesel Zapfsäule (picture-alliance/Citypress 24/D. Simka)

Avrupa Birliği ülkelerindeki dizel motorlu otomobil satışları gerilemeye devam ediyor. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA'nın verilerine göre dizel motorlu araçların piyasa payı 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 34,1'e düştü. 2017 yılının aynı üç aylık döneminde bu oran yüzde 41,2'yi bulmaktaydı. Dizelli araç satışlarının düşmesi benzin motorlu otomobillere yaradı. Trafiğe yeni çıkan benzin motorlu otomobillerin piyasa payı yüzde 52,3'ten yüzde 57'2'ye çıktı.

Elektrikli ve diğer alternatif motorlu otomobil satışları da arttı. Bu sınıfa dâhil olan otomobillerin piyasa payı 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 8,6'ya tırmandı. Alternatif motorlar, sırf elektrikle işleyen, hibrit ve oto gazla çalışan motorlardan oluşuyor. Geçen yılın son çeyreğinde en çok elektrik ve elektrikle içten yanmalı motor karışımından oluşan hibrit motorlu araçlar daha fazla satıldı.

Autoverkehr im Ruhrgebiet

2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerindeki dizel motorlu araçların payı yüzde 35,9'a geriledi. 2017'de birlik ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 44'ü dizel arması taşıyordu. Emisyon kuralları nedeniyle dizel motorlu araçların kent merkezlerine girmesinin yasaklanmasının gündeme gelmesi satış rakamlarına olumsuz yansıdı. Yıl bazında alternatif motorlu otomobillerin bütün birlik ülkelerindeki payı yüzde 5,7'den yüzde 7,3'e çıktı.

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Berlin'deki dizel yasağı etkili mi?

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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