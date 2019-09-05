Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'lilere gözaltı

Diyarbakır'da köylülerin geçişi sırasında meydana gelen patlama sonrası, şüpheli oldukları iddiasıyla HDP İlçe Başkanı ve bir belediye yetkilisi gözaltına alındı. HDP, gözaltıları "algı operasyonu" olarak tanımladı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Perşembe akşamı meydana gelen ve yedi kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı patlama sonrası dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Olayın ardından başlatılan operasyon sonucunda, Ağaçkorur köyü mevkisinde saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine iki kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında olduğu iddia edilen HDP İlçe Başkanı Abidin karaman ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Ahtaş'ın gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ayrıca Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da gece saatlerinde evine operasyon düzenlendiği ama evde olmadığı belirtildi.
Valilikten Perşembe günü yapılan açıklamada odun toplamaya giden köylülerin geçtiği sırada, yola döşenen patlayıcıların infilat ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü üyelerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği" bilgisi verildi.
HDP: Ciddi bir algı operasyonu
Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kulp'taki saldırının "en sert biçimde kınandığı" belirtildi. Açıklamada, "Kabul edilemez bu durumun en kısa sürede ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılması, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İlçe başkanının gözaltına alınması ve belediye eş başkanının evinin aranmasının "ciddi bir algı operasyonu olduğuna dair ilk işaretler" olduğu belirtildi.
DW,GA, HT
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