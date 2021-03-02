 Diyarbakır′da operasyon: 22 kişi gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 05.04.2021

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TÜRKİYE

Diyarbakır'da operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da Rosa Kadın Derneği’nin de aralarında bulunduğu çeşitli adreslere baskın düzenlendi. DBP, HDP yöneticilerinin ve gazeteci Beritan Canözer’in de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

ARŞİV

ARŞİV

https://www.dha.com.tr/yurt/diyarbakirda-teror-operasyonu-22-gozalti/haber-1819411

Diyarbakır'da Rosa Kadın Derneği’nin de aralarında olduğu çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı operasyonun "PKK ile Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma" kapsamında yapıldığını yazdı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre baskınlarda gözaltına alınanlar arasında Tevgera Jinen Azad (TJA) Aktivisti Zelal Bilgin, Çınar Belediyesi Eş Başkanı Necla Tamriş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Zeynep Üren, DBP İl Eş Başkanı Seval Gülmez, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un basın danışmanı Gurbet Özel, JİNNEWS muhabiri Beritan Canözer, Barış Annesi Nezahat Teke, Diyarbakır Kadın Akademisi üyesi Figen Aras, HDP Kayapınar eski Eş Başkanı Besile Narin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Meclis üyeleri Bahar Karakaş Uluğ, Ruken Bekalp ve Şehriban Zoğurli, TJA aktivisti Sevim Biçici, Nurşen Akbal, Leyla Akgül, Ayşan Kanuş Zengin, Şilan Kan ve Satiye Ok da bulunuyor.

DW/ EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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