Diyarbakır'da 20'den fazla gazeteci gözaltında

Diyarbakır'da Çarşamba sabahı çeşitli basın kuruluşlarında çalışan 20'den fazla gazeteci ev ve iş yeri baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, JIN NEWS Müdürü Safiye Alagaş ve Mezopotamya Haber Ajansı editörü Aziz Oruç bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, operasyonun "Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik" olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan gazetecilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyaya kısıtlama kararı getirildi. Gazetecilerin ne zaman adliyeye sevk edilecekleri bilinmiyor.

Meslek örgütleri: Gerekçe gazetecilik faaliyetleri

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) Diyarbakır'daki binasının önünde meslek örgütleri ve gazetecilerin ortaklaşa düzenlediği basın açıklamasında gözaltılar protesto edildi. DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, burada yaptığı açıklamada "Bu gözaltıların asıl sebebinin Kürtlerin yaşadığı coğrafyada devlet tarafından yapılan hak ihlalleri, kötü muamele, hukuka aykırı davranış, işkence, gözaltı, tutuklama, göçertme ve savaş suçlarını ortaya çıkardığımız için olduğunu biliyoruz" dedi.

Kendisi de dört gün gözaltında tutulduktan sonra 6 Haziran Pazartesi günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müftüoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise "Özellikle Kürt gazeteciler terör yaftasıyla gözaltına alınarak tutuklanıyor" derken bu sabahki operasyonu da "İktidar seçime giderken 'yol temizliği yapıyor' sözleriyle yorumladı. Müftüoğlu, Van'da hapis yatan gazeteci Ziya Çalışkan ve Nedim Türfent'e para gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Avukat Veysel Ok da DW Türkçe'ye suçlamalara delil olarak gazetecilerin meslek faaliyetleri, çalıştıkları haber ajansları ve konuk olarak katıldıkları programların gösterildiğini söyledi. Ok, "Bu, son dönemlerde yapılan en büyük gazeteci operasyonlarından bir tanesi" dedi.

"Gazetecilere yönelik baskılar artabilir"

DW Türkçe'ye konuşan DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ise seçimle birlikte önümüzdeki süreçte basına yönelik baskıların artacağı görüşünde. Buna ek olarak, Irak'ta hali hazırda düzenlenen ve Suriye'de düzenlenmesi planlanan operasyonlar hakkında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı dışında bilgi alacak yeterli kaynak olmadığına dikkat çeken Eren, "Belli ki sınır ötesinde yaşananlara dair haber yapılması istenmiyor, bölgedeki gazetecilere yönelik bu operasyonun bir nedeni de bu olabilir" ifadelerini kullandı.