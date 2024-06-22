Diyarbakır ve Mardin'deki yangında can kaybı yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı üç kırsal mahallede önceki akşam çıkan ve Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadar geniş bir alana yayılan yangında can kaybı 14'e çıktı. Hastanede tedavisi süren iki kişi bugün yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam X hesabından yaptığı açıklamada, yangında ölenlerin sayısının 12 olduğunu belirterek, 78 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Yangınının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyleyerek, "Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz, "yangın şu sebepten çıkmıştır' dediğimiz bir tespitimiz yok" açıklamasını yaptı.

Karaloğlu: 556 küçükbaş hayvan öldü

Yangında, Diyarbakır bölgesinde 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm arazinin zarar gördüğünü belirten Karaloğlu yangında 556 küçükbaş hayvanın da öldüğünü belirtti. Karaloğlu, "250 yaralı hayvanımız vatandaşlarımızın da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edilmiş, 120 hayvanımızın da bölgede veterinerler aracılığıyla tedavileri sağlanmıştır" diye konuştu.

DEM: Afet bölgesi ilan edilsin

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, beraberindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanıyla birlikte Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangın bölgesinde incelemede bulunarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin Mazıdağı'ndaki ziyaretin ardından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanları, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde, önceki akşam çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve Mardin'in Mazıdağı ilçesine yayılmıştı. Yangın dört saatte kontrol altına alınmıştı.

DHA, DW / HT,JD

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