Diyarbakır Valiliği: 5 polis görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Valiliği Lice ilçesindeki Nevruz etkinliklerinde polisin 14 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptığı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Diyarbakır Valiliği Lice İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bir komiser ile dört polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır.

21 mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir.

Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır.

Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır."

Ne olmuştu?

21 Mart gecesi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne 14 yaşında bir erkek çocuğu getirilmişti. Elleri, kolları ve vücudunun değişik yerlerinde darp izleri bulunan çocuğun iki gözü de morarmıştı. Tedavi altına alınan çocuk, Lice'de dört polisin kendisine işkence yaptığını ve sonra bir dere yatağına attığını söyledi. Diyarbakır Barosu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DW / EC, SSB