 Diyanet′ten ″Domuz proteinli aşı″ açıklaması: Alternatifi yoksa caizdir | TÜRKİYE | DW | 30.12.2020

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TÜRKİYE

Diyanet'ten "Domuz proteinli aşı" açıklaması: Alternatifi yoksa caizdir

"Aşının içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?" sorusuna yanıt veren Diyanet İşleri Başkanlığı, "dinen haram olan bir maddenin tedavide kullanılmasının caiz" olduğunu açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs aşılarının içinde bulunması halinde, "dinen haram olan bir maddenin tedavide kullanılmasının caiz" olduğunu açıkladı.

ANKA Haber Ajansı, Diyanet İşleri Başkanlığına, “Aşıların içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?” sorusunu yöneltti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, "Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam âlimlerinin yaygın kanaatine göre, 'Zaruretler yasakları mubah kılar' kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir" denildi.

Diyanet açıklamasında, salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğunun uzmanlar tarafından dile getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çinli Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşının ilk 3 milyon dozu bu sabah Türkiye'ye geldi. Ancak bu aşıların domuzdan elde edilen maddeleri içerip içermediğine ilişkin bir açıklama yok.

ANKA/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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