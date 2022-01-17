 Diyanet′in iki projesinin maliyeti 227 milyon TL | Türkiye | DW | 17.01.2022

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Türkiye

Diyanet'in iki projesinin maliyeti 227 milyon TL

Elazığ'da tasarruf tedbirleri gerekçesiyle önce inşaatı durdurulan sonra da yapımına devam edilen Diyanet Külliyesi projesi ile İzmir'deki bir külliyenin toplam maliyetinin 227 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Recep Tayyip Erdogan mit Ali Erbas

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının projesi kapsamında Elazığ'da yapımına başladığı ancak daha sonra tasarruf tedbirleri kapsamında bir süre inşaatına ara verdiği Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi, yeniden yatırım programına alındı. Bugüne kadar 89 milyon TL harcanan külliye için ayrılan kaynağın toplam miktarı 103 milyon TL'ye ulaştı. Yatırım programına alınan diğer bir külliye de İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi oldu. İzmir'deki proje için ise 123 milyon 900 bin TL harcanacak. Böylece iki külliyenin toplam maliyeti 227 milyon TL'yi bulmuş oldu.

Toplam maliyet 103 milyon TL'ye ulaştı

Orta Vadeli Program ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın külliye ve dini yüksek ihtisas merkezleri için ayrılan kaynağın toplam büyüklüğü ortaya çıktı. Buna göre, Elazığ'da 2018 yılında yapımına başlanan ancak bir süre sonra tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulan Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi için bugüne kadar 89 milyon 249 bin TL harcandı. Toplam maliyeti 103 milyon 249 bin TL'ye ulaşan külliyenin inşaatının 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Harput Külliyesi için "Tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığ açısından ne kadar önemli olduğunu anlatınca bakanlığımız da bizi kırmadı" ifadesini kullanmıştı. 

İzmir projesi yatırım programına alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi projesi de 2022 yılı yatırım kapsamına alındı. Buna göre, toplam maliyeti 123 milyon 900 bin TL olarak öngörülen projenin 2025 yılında tamamlanması hedeflendi. Bu yıl için toplam 21 milyon TL'lik kaynağın ayrıldığı her iki projenin toplam maliyeti 227 milyon 149 bin TL'ye ulaştı.

Bina hizmet kapasitesi için 30 milyon TL

Öte yandan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda, Fahrettin Altun'un başkanlığını yaptığı İletişim Başkanlığı'na bina hizmet kapasitesinin artırılması için ayrılan kaynak da dikkat çekti. Ankara Çukurambar'da 25 katlı binada faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı'na hizmet kapasitesini artırması için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldı. Başkanlığa ayrıca 19 ilde yürütülecek bakım-onarım faaliyetleri için 10 milyon TL'lik kaynak sağlandı. Başkanlığın şu an içinde bulunduğu 25 katlı bina alanı, Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği işadamı Akın İpek'e ait Atlantik AŞ'ye verilmişti. Yurt olarak inşa edilen bina ve şirkete 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulmuştu.

Emir: İktidarın neyi öncelediğini ortaya koyuyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'na söz konusu projeler için ayrılan kaynağı eleştirdi. Emir, "Bütçenin tükendiği ve en temel ihtiyaçlara bile para ayıramadığımız bir dönemde hükümetin kendisi için öncelikli bulduğu kimi projeleri rahatlıkla sürdürdüğünü görüyoruz. Daha önce maliyeti dolayısıyla ve kaynak olmadığı gerekçesiyle kimi projelerin tekrar başlatıldığına tanık oluyoruz. Buradan baktığınızda son derece ağır bir yük" dedi. Bu durumun iktidarın neyi öncelediğini ortaya koyduğunu ifade eden Emir, "Hastanelerde en basit sarf malzemeleri bile bulunamazken, tıbbi malzemeler bulunamadığı için ameliyatlar durma noktasında gelirken, aşılama programı doğru dürüst yürütülemiyorken, test dahi yapılamıyorken bakıyorsunuz çok yüksek bütçelerin özellikle Diyanet söz konusu olduğunda rahatlıkla aktarıldığını görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

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