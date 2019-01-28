Diyanet nikahsız birliktelikleri ve LGBTİ'leri hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunan ve web sitesinde de yayınlanan Cuma Hutbesi'nde eşcinselliğin "sapkınlık" olarak tanımlanması ve nikahsız yaşamanın haram olduğunun söylenmesi tartışma yarattı.

Nikahın kutlu bir sözleşme olduğunun vurgulandığı hutbede "Evlilik dışı birliktelikler ve 'cinsel özgürlük' adı altında gündemde tutulmaya çalışılan 'serbest yaklaşımlar' ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. Meşru ve muteber bir nikâh olmadan yaşanan birliktelik, Allah tarafından haram kılınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Fıtratın kodlarıyla oynamak"

Eşcinselliğin de hedef alındığı hutbede "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaratılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" denildi.

Tarihte birçok kavmin "vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları ve sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu" belirten hutbede, "Azgınlıkları ve haddi aşmaları sebebiyle helak edilen kavimlerden ibret alalım. Fıtratımıza uygun, nezih bir hayat yaşamaya gayret edelim“ ifadeleri yer aldı.

LGBTİ'ler tepkili

Kaos GL Derneği Diyanet‘in hutbesi ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda Diyanet'in tüm camilerde okunan Cuma hutbesinde "nefret ve ayrımcılık dolu ifadeler yer aldı" denildi.

Pembe Hayat Derneği de Diyanet'in hutbesini eleştirerek "Diyanet Türkiye genelinde nefret dolu Cuma hutbesi okuttu" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 30 Haziran'da düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne değindiği konuşmasında LGBTİ bireyler için "sapkın" ve "yaradılışa aykırı" ifadelerini kullandığı için eleştirilmişti.

DW/SSB, BK

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