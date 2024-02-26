  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Erzincan İliç'te maden faciasıYerel seçime doğru Ortadoğu'da savaş
Hukuk ve Adaletİsrail

Divan'da İsrail işgaliyle ilgili son sözler söylendi

26 Şubat 2024

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin bölgelerindeki işgalinin hukukiliğiyle ilgili değerlendirme sürecinde bugün son oturum düzenlendi. Türkiye ve Arap Birliği işgalin hukuk dışı ilan edilmesini istedi.

https://p.dw.com/p/4cu5p
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriFotoğraf: ISRAEL DEFENSE FORCES/REUTERS

İsrail'in Filistin bölgelerindeki işgalinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi sürecinde bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda son oturum yapıldı.

Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki ihtilafların uluslararası hukuk açısından değerlendirildiği tek merci olma özelliğini taşıyor.

Divan'da oturumların altıncı ve son gününde bugün de Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız bir sözlü sunum yaptı. Yıldız, İsrail'in insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci güçtür ve uluslararası hukuka uymakla yükümlüdür. İnsan haklarını ihlal eden uygulamaların yanı sıra eylem ve tedbirlerin de hesabı sorulmalıdır. Aynı durum özellikle İsrail'in Kudüs ve kutsal yerlerdeki politika ve uygulamaları için de geçerlidir" dedi.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşananların, kontrol edilmezse küresel barışı ve güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulunan Yıldız, “İsrail-Filistin çatışmasının ve Kudüs'ün statüsünün kapsamı, yerleşim yerleri, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki topraklara taşınması, topraklara el konulması, evlerin yıkılması ve Filistinli sivillerin yerlerinden edilmesine kadar uzanmaktadır. Bugün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da ortaya çıkan durum olağanüstüdür, son derece tehlikelidir ve kontrol edilmediği takdirde sadece bölgesel değil küresel barış ve güvenliği de tehdit etme riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Yıldız: Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi

Yıldız, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birinci derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıkça görevini yerine getirmemiştir. BM üyesi devletlerin ezici çoğunluğu Gazze'de derhal ve şartlı ateşkes sağlanmasını ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep etmiştir. Ne yazık ki BM Güvenlik Konseyi şu ana kadar bu haklı talepleri yerine getirmekte yetersiz kalmıştır. Aynı zamanda, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararına rağmen işgal altındaki toprakların durumu da iyileşmemiştir" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı.Fotoğraf: DHA

Yıldız, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret ederek "2,3 milyon Filistinli İsrail tarafından tam abluka altında tutularak su, gıda, ilaç, yakıt ve elektrik gibi temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakılmıştır. Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edilmiştir. İsrail'in saldırıları toplu cezalandırmaya dönüştü" dedi.

Arap Birliği: Uluslararası adalete hakaret

Arap Birliği de oturumda İsrail işgalinin hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. Oturumda Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt'ın yazılı açıklamasını okuyan Arap Birliği temsilcisi, İsrail işgalini "uluslararası adalete hakaret" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Divan işgalin hukuk dışılığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmeye ve işgalin kalıcılaşmasını sağlayan, herhangi bir şekilde buna yardımcı olan ya da görmezden gelen tüm taraflar üzerinde hukuki sonuçları olacak bir karar almaya çağırıldı.

Süreç 2022'de başlamıştı

BM Genel Kurulu, 2022'de İsrail işgalinin hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi için Divan'dan görüş istemişti. Geçen hafta Filistin Özerk Yönetimi temsilcileri Divan'ı, İsrail işgalini hukuk dışı ilan etmeye çağırmış, Divan'ın bu yöndeki görüşünün iki devletli çözüm hedefine ulaşılmasına yardımcı olabileceğini vurgulamıştı.

Bugünkü oturumla, 50'yi aşkın ülkenin tezlerinin dinlendiği oturumların sonuncusu gerçekleşmiş oldu. Oturumlara katılmayan İsrail ise yazılı olarak ilettiği tezinde Uluslararası Adalet Divanı'nın konuya müdahil olmasının çözüme yönelik müzakerelere zarar vereceğini savunmuştu. Divan yargıçlarının konuyla ilgili görüş açıklamasının altı ayı bulması bekleniyor.

DHA,rtr/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Güney Afrika'dan Uluslararası Adalet Divanı'na Refah başvurusu

Güney Afrika'dan Uluslararası Adalet Divanı'na Refah başvurusu

Güney Afrika, İsrail'in Refah'taki saldırılarının acil olarak incelenmesi talebiyle bir kez daha Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. BM ise Refah'tan zorla tahliye sürecinde yer almayacağını açıkladı.
Politika13 Şubat 2024

Divan kararında İsrail'e "soykırım" uyarısı

Divan kararında İsrail'e "soykırım" uyarısı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e karşı açılan soykırım davası çerçevesinde Güney Afrika'nın acil tedbir talebi konusunda kararını açıkladı.
Hukuk ve Adalet26 Ocak 2024