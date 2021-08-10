DİSK-AR: TÜİK işgücü verilerinin gerçeklerle bağlantısı kopmuştur

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün yayımladığı Haziran 2021 dönemine ait TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı.

TÜİK'in Haziran ayında işsiz sayısının 823 bin azaldığını açıklamasının istihdam artışından değil, pandemi desteği alanların tam zamanlı çalışmaya dönmesinden kaynaklandığını belirten DİSK-AR, "TÜİK işgücü verilerinin gerçekle bağlantısı koptu" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in Haziran ayı işgücü verilerine göre Mayıs 2021 ve Haziran 2021 arasındaki bir aylık dönemde işsiz sayısı 823 bin kişi azalırken istihdam 602 bin arttı. DİSK-AR, istihdam artışının gerçek sebebinin yeni istihdam yaratılmasından daha çok, kısa çalışma ya da nakdi ücret desteği şeklinde pandemi ödeneklerinden yararlananların bir bölümünün Haziran ayında işlerine geri dönmeleri ya da tam zamanlı çalışmaya başlamaları olduğunu kaydetti.

DİSK-AR ayrıca kayıtlı işsiz sayısının ve işsizlik ödeneğinin artışa geçtiği dönemde işsiz sayısının azalmış olarak gösterilmesinin tartışılması gerektiğini belirtti. "Ekonominin tam olarak açıldığı Haziran 2021'de işgücünde 222 bin kişilik azalma hayatın olağan akışına aykırı gözükmektedir" ifadeleri kullanıldı. İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısının Haziran 2021'de 2 milyon 893 binden 2 milyon 950 bin kişiye yükselmiş olmasınınn işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterdiğini belirten DİSK-AR, TÜİK'e göre işsiz sayısınn azalmış gösterilmesi "izaha muhtaçtır" dedi.

DW / AI, BK

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