Dink, Hrant

DW Haber - 19.01.2021

DW Haber'de bugün: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı kullanıcılara yansıyacak mı?, Hrant Dink anılıyor: "Hiçbir şey olmamış demek ki 2007’den beri", AİHM'nin Atilla Taş'a yönelik kararı: "Kimse bana 1,5 yılımı geri veremez", Boğaziçi Üniversitesi protestoları: "Kısa vadede polis gitmeli, ikinci olarak da Melih Bulu" ve Almanya korona tedbirlerini sertleştiriyor.