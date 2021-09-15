Dink, Hrant

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1954 Malatya doğumlu Türk vatandaşı Ermeni gazeteci.
AGOS gazetesinin kurucusu olan Hrant Dink 19 Ocak 2007'de gazete önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ermeni Diasporası'na 1915 olayları için soykırım kelimesini içermeyen daha yumuşak muhalefet yürütmeleri çağrısında bulunan Dink, Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kurulmasından yanaydı. Dink, yazdığı yazılar nedeniyle TCK'nın 301'inci maddesi olan "Türklüğe hakaret" suçundan yargılanmıştı.
Hrant Dink davası: "Ağır cezaların arkasında farklı siyasi hesaplaşma var". Doktorlar Gaziantep ve Şanlıurfa'da bebek ölümlerine karşı uyarıyor. Tiyatrocu Emre Kınay: "Pandemi süreci kültür sanat alanındakiler adına çok acıklı". Vaka sayılarındaki artış yoğun bakım servislerinde etkisini gösterdi.
DW Haber'de bugün: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı kullanıcılara yansıyacak mı?, Hrant Dink anılıyor: "Hiçbir şey olmamış demek ki 2007’den beri", AİHM'nin Atilla Taş'a yönelik kararı: "Kimse bana 1,5 yılımı geri veremez", Boğaziçi Üniversitesi protestoları: "Kısa vadede polis gitmeli, ikinci olarak da Melih Bulu" ve Almanya korona tedbirlerini sertleştiriyor.