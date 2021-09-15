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Dink, Hrant

1954 Malatya doğumlu Türk vatandaşı Ermeni gazeteci.

AGOS gazetesinin kurucusu olan Hrant Dink 19 Ocak 2007'de gazete önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ermeni Diasporası'na 1915 olayları için soykırım kelimesini içermeyen daha yumuşak muhalefet yürütmeleri çağrısında bulunan Dink, Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kurulmasından yanaydı. Dink, yazdığı yazılar nedeniyle TCK'nın 301'inci maddesi olan "Türklüğe hakaret" suçundan yargılanmıştı.

Die türkische Juristin und Frauenrechtlerin Canan Arın erhält den Anne-Klein-Frauenpreis 2021 der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Anwältin aus Istanbul setze sich seit über 40 Jahren für die Rechte und die Selbstbestimmung von Frauen ein, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Begründung.

Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu 15.09.2021

Hrant Dink Ödülleri'nin bu yıl Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından Canan Arın oldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa'ya verildi.

DW Haber - 26.03.2021 26.03.2021

Hrant Dink davası: "Ağır cezaların arkasında farklı siyasi hesaplaşma var". Doktorlar Gaziantep ve Şanlıurfa'da bebek ölümlerine karşı uyarıyor. Tiyatrocu Emre Kınay: "Pandemi süreci kültür sanat alanındakiler adına çok acıklı". Vaka sayılarındaki artış yoğun bakım servislerinde etkisini gösterdi.
Rakel Dink (C), widow of slain Turkish-Armenian editor Hrant Dink, walks towards office the Agos newspaper office during a demonstration to mark the fifth death anniversary of her husband in Istanbul January 19, 2012. A man was sentenced to life in prison in Turkey on Tuesday for the 2007 killing of prominent Turkish-Armenian journalist Dink in a verdict that drew criticism from rights groups for failing to explore alleged complicity of state officials. Editor of the bilingual Turkish-Armenian weekly Agos and Turkey's best known Armenian voice abroad, Dink was shot in broad daylight in a busy Istanbul street as he left his office. Dink had angered Turkish nationalists with articles on Armenian identity and references to a Turkish genocide of Christian Armenians in 1915 - which the Turkish state strenuously denies. The case was seen as a test for democracy and human rights in European Union candidate Turkey. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY MEDIA)

Dink ailesi: Dink'in bahsettiği kişiler soruşturmaya dahil edilmedi 26.03.2021

Dink Ailesi, Hrant Dink cinayeti davasındaki yargılamanın kendilerini ikna etmediğini açıkladı. Açıklamada Dink'in son yazısında bahsettiği kişi ya da ilişkilerin soruşturmaya dahil edilmediği belirtildi.
Hundreds of people hold placards that read 'This case won't end this way' and showing a portrait of Hrant Dink, outside a courthouse in Istanbul, Turkey, Tuesday, Jan. 17, 2012. A prosecutor is demanding life imprisonment for seven men accused of involvement in the killing of an ethnic Armenian journalist, Hrant Dink. Dink was shot outside his office in 2007 in an alleged nationalist killing. In July, a juvenile court sentenced a now 21-year-old hardliner to nearly 23 years in prison for killing Dink.(Foto:AP/dapd)

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü 26.03.2021

Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink’in ölümünün ardından açılan davada karar açıklanacak. Ancak soruşturma eksik yürütüldüğü için çıkacak kararın adaleti sağlayacağına inanç yok.
Thousands of people, holding his pictures and placards that read: We are all Hrant Dink and We are all Armenians, as they march behind the coffin of slain journalist Hrant Dink during a funeral ceremony in Istanbul, Turkey, in this Tuesday, Jan. 23, 2007 file photo. One year after the Jan. 19, murder of the ethnic Armenian journalist Hrant Dink, a controversial law that was once used to prosecute him remains intact despite European protests, and critics doubt that the trial of his alleged killers will fully address possible negligence by the state. (AP Photo/Murad Sezer, File)

Dink davasında karar 26 Mart'a kaldı 05.03.2021

Agos gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 14 yıllık yargı sürecinde bugün açıklanması beklenen karar 26 Mart'a ertelendi.
** FILE ** Thousands of people, holding his pictures and placards that read: We are all Hrant Dink and We are all Armenians, as they march behind the coffin of slain journalist Hrant Dink during a funeral ceremony in Istanbul, Turkey, in this Tuesday, Jan. 23, 2007 file photo. One year after the Jan. 19, murder of the ethnic Armenian journalist Hrant Dink, a controversial law that was once used to prosecute him remains intact despite European protests, and critics doubt that the trial of his alleged killers will fully address possible negligence by the state. (ddp images/AP Photo/Murad Sezer, File).

Hrant Dink cinayeti davasında karar bekleniyor 04.03.2021

Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink’in ölümünün ardından açılan davada karar açıklanacak. Ancak soruşturma eksik yürütüldüğü için çıkacak kararın adaleti sağlayacağına inanç yok.
Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

Rakel Dink MİT şikayetini AİHM'ye taşıdı 03.03.2021

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, iki MİT görevlisi hakkında Türk yargısı tarafından kovuşturmasızlık kararı verilmesi üzerine şikayetini AİHM'ye taşıdı. AİHM, Ankara'dan savunma istedi.

19.1.2016 *** ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 19: A man holds a banner during a commemoration ceremony on the 9th death anniversary of Hrant Dink, former editor-in-chief of the bilingual Turkish-Armenian newspaper Agos, in Istanbul, Turkey on January 19, 2016. He was assassinated in Istanbul in January 2007. Bulent Doruk / Anadolu Agency Copyright: picture alliance/AA/B. Doruk

Hrant Dink cinayeti davası karar için ertelendi 10.02.2021

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sormak ve davayı karara bağlamak için duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

Tuerkei, Istanbul, Nisantasi, Abdi Ipekci Caddesi, Denkmal fuer Abdi Ipekci. Er war ein tuerkischer Journalist und Chefredakteur der Zeitung Milliyet. Ipekci wurde am 1. Februar 1979 erschossen.

İpekçi suikastının 42. yılı: Karanlık hala aydınlatılamadı 01.02.2021

Gazeteci Abdi İpekçi öldürüleli tam 42 yıl oldu. Suiskastın ardındaki karanlık güçler ise hala ortaya çıkartılamadı. Avukat Kazan "İpekçi cinayeti Türkiye’deki cezasızlık uygulamalarının en tipik örneği" diyor.

DW Haber - 19.01.2021 19.01.2021

DW Haber'de bugün: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı kullanıcılara yansıyacak mı?, Hrant Dink anılıyor: "Hiçbir şey olmamış demek ki 2007’den beri", AİHM'nin Atilla Taş'a yönelik kararı: "Kimse bana 1,5 yılımı geri veremez", Boğaziçi Üniversitesi protestoları: "Kısa vadede polis gitmeli, ikinci olarak da Melih Bulu" ve Almanya korona tedbirlerini sertleştiriyor.
19.1.2016 *** ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 19: A man holds a banner during a commemoration ceremony on the 9th death anniversary of Hrant Dink, former editor-in-chief of the bilingual Turkish-Armenian newspaper Agos, in Istanbul, Turkey on January 19, 2016. He was assassinated in Istanbul in January 2007. Bulent Doruk / Anadolu Agency Copyright: picture alliance/AA/B. Doruk

Dink davası: "Bu yargılama ile hakikate ulaşmak mümkün değil" 19.01.2021

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Yargılama devam etse de çıkacak kararın etkin bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle hakkaniyetli olmayacağı düşünülüyor.
Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Türkiye'nin 2020 hak ihlalleri karnesi 26.12.2020

Türkiye adil olmayan yargılamalar, uzun tutukluluklar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyor. Özellikle pandemide cezaevlerindeki önlemlerin yetersizliği çok tartışıldı.

***ACHTUNG: Bild nur für die Türkei-Redaktion freigegeben!**** Şeref Ateş, Angeklagt für den Mord an Hrant Dİnk. Er wurde heute erschossen. Rechte: DHA

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü 12.03.2020

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ateş, 2016 yılında tutuklanmış, 2017 yılında da tahliye edilmişti.

FILE - Journalist Hrant Dink talks during an interview with The Associated Press at his office in Istanbul, Turkey, in this Thursday, Nov. 2006 file photo. Dink, one of the most prominent voices of Turkey's shrinking Armenian community, was killed by a gunman Friday, Jan. 19, 2007, at the entrance to his newspaper's offices. Dink, a 53-year-old Turkish citizen of Armenian descent, had gone on trial numerous times here for speaking out about the mass killings of Armenians by Turks at the beginning of the 20th century. He had received threats from nationalists, who viewed him as a traitor. (ddp images/AP Photo/Murad Sezer/File)

Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil 19.01.2020

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı.
ARCHIV - Der Preisträger Hrant Dink hält am 12.05.2006 in Hamburg nach der Verleihung des «Henri Nannen-Preises 2006» den Preis in den Händen. Der armenisch-türkische Journalist ist bei einem Mordanschlag am 19.01.2007 in Istanbul getötet worden. Ein Gericht in Istanbul hat am Montag (25.07.2011) den Mörder Ogün Samast zu einer Haftstrafe von 22 Jahren und zehn Monaten verteilt. Foto: Wolfgang Langenstrassen (zu dpa 0633 vom 25.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hrant Dink davasında neler yaşandı? 18.01.2020

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi...
Bildunterschrift:People hold a picture showing slain journalist Hrant Dink's eyes in front of Armenian newspaper 'Agos' during a commemoration ceremony for Dink, in Istanbul, on January 19, 2015. Turkish riot police were out in force as large crowds massed in Istanbul to demand justice for a prominent Turkish Armenian journalist murdered eight years ago. Hrant Dink, one of the most prominent voices of Turkey's shrinking Armenian community, was killed by a gunman on January 19, 2007. The 52-year-old Dink, a prominent member of Turkey's tiny Armenian community, campaigned for reconciliation but was hated by Turkish nationalists for calling the World War I massacres of Armenians a genocide. AFP PHOTO /OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp 18.01.2020

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.
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