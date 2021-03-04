 Dink davasında karar 26 Mart′a kaldı | TÜRKİYE | DW | 05.03.2021

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TÜRKİYE

Dink davasında karar 26 Mart'a kaldı

Agos gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 14 yıllık yargı sürecinde bugün açıklanması beklenen karar 26 Mart'a ertelendi.

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Agos gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 2007 yılında sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili davada bugün beklenen karar çıkmadı. Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar 26 Mart'a kaldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce bu duruşmada karar verileceğinin açıklandığını ancak dosyaya bakan üye hakimlerden birinin kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek hakimin sağlık raporu alması nedeniyle kararı açıklamak üzere duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

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Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink’in ölümünün ardından açılan davada karar açıklanacak. Ancak soruşturma eksik yürütüldüğü için çıkacak kararın adaleti sağlayacağına inanç yok.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, iki MİT görevlisi hakkında Türk yargısı tarafından kovuşturmasızlık kararı verilmesi üzerine şikayetini AİHM'ye taşıdı. AİHM, Ankara'dan savunma istedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Yargılama devam etse de çıkacak kararın etkin bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle hakkaniyetli olmayacağı düşünülüyor.

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ateş, 2016 yılında tutuklanmış, 2017 yılında da tahliye edilmişti.

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı.

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "FETÖ" lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanık yargılanıyor.

Tututklu sanıklar SEGBİS ile katıldı

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya, Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanık ile müdahil Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Cerrah, Güler ve Dinç'in cezalandırılmaları talebi

10 Şubat'ta yapılan son duruşmada Dink ailesinin avukatları, "kasıtlı olarak koruma tedbiri almadıkları"nı iddia ettikleri eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdür Ahmet İlhan Güler ile cinayetin işleneceği yönündeki bilgisini raporlaştırmayan dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’in “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Adliye önünde açıklama

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan "Hrant'ın arkadaşları" grubu davanın 2007'den bu yana 14 yıldır sürdüğüne işaret ederek adalet mücadelesinin bu davayla bitmeyeceğini vurgulamıştı.

Grup adına konuşan Bülent Aydın, "Hrant Dink, hedef haline getirilerek, sonra asılsız davalardan yargılanarak mahkum edilerek, tehdit edilerek ve peş peşe işleyen organize bir sürecin sonunda adeta tetikçilerin önüne atılarak, öldürülmesi mümkün kılınarak, önceden bütün ayrıntılarıyla bilinen hazırlık sürecinden sonra öldürüldü. Maalesef cinayet öncesi sürece ilişkin büyük eksiklikler var. O aşamaya ilişkin hiçbir sanık bu davada yargılanmadı. Yine Hrant Dink ailesinin avukatlarının ısrarlı hukuk çabalarına rağmen, bu cinayetle ilgili çok sayıda kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmadı. İhlal davası Anayasa Mahkemesinde görüldü ve 'Önce mahkeme aşamasının sona ermesi gerekir' gibi tartışılacak bir kararla reddedildi, önümüzdeki aşamalarda bu davanın farklı dönemleriyle biz yeniden yüz yüze olacağız" diye konuşmuştu.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, iki MİT görevlisi hakkında Türk yargısı tarafından kovuşturmasızlık kararı verilmesi üzerine şikayetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, AİHM Ankara'dan savunma istemişti. Davaya konu olan olay, Dink'in ölümünden üç yıl önce Agos'ta yayımlanan bir haber nedeniyle iki MİT mensubunun Hrant Dink ile gerçekleştirdiği görüşmeye dayanıyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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