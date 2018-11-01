 Din değiştirmek sığınma için yardımcı olmadı | ALMANYA | DW | 08.06.2019

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ALMANYA

Din değiştirmek sığınma için yardımcı olmadı

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) 2019 yılında din değiştirerek yapılan iltica başvurularının neredeyse tamamını reddettiği bildirildi.

Kirchenasyl Flüchtlinge Lutherkirche Erfurt (picture-alliance/dpa/M.Schutt)

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde Cumartesi günü yayımlanan bir habere göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) 2019 yılında din değiştirerek yapılan iltica başvurularının neredeyse tamamını reddetti.

Haberde dairenin, bu yıl başından Nisan ayının sonuna kadar Almanya’ya bu şekilde yapılan sığınma başvurularından sadece yüzde 1,4'ünün kabul edildiği bilgisine yer verildi. Haberde bu vakalarda, Dublin kuralları uyarınca ilk giriş yaptığı ülke Almanya olmadığı için aslında başka bir AB ülkesinin sorumlu olduğu kaydedildi. Bu oranın 2018 yılında yaklaşık yüzde 12 olduğu belirtildi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan habere göre, BAMF 2019'un ilk dört ayında bu tip başvurulardan sadece ikisini kabul etti, 145 başvuruyu ise reddetti.

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Almanya'dan diğer AB ülkelerine gönderilen mülteci adaylarının sayısı 8 bini aştı. Dublin kuralları uyarınca Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken yabancıların çoğunluğu İtalya'ya gönderildi. (21.01.2019)

Merkel hükümeti 2018 yılında mülteci ve uyum programları kapsamında 23 milyar euro harcayarak ülke tarihinde bir rekora imza attı. Harcamanın büyük bir bölümü iltica ve göçe sebep olan nedenlere karşı mücadelede yapıldı. (20.05.2019)

Türkiye’den Almanya’ya darbe girişiminden sonra artan iltica başvuruları 2019 yılında ilk kez azalma kaydetti. Bu yıl ayda ortalama 737 kişi iltica başvurusu yaptı. Geçen yıl ise aylık ortalama başvuru sayısı 888’di. (13.05.2019)

Kilise ilticası olarak da bilinen uygulamanın detaylarıyla ilgili federal yönetim ve kiliseler arasında 2015 yılında bir uzlaşma sağlanmıştı. Buna göre kiliseler her vakayı yetkililere bildiriyor ve bunlar için özel birer dosya hazırlıyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise bu dosyaları yeniden inceliyor. Geçen yıl uygulama sıkılaştırılmış, bu durum kiliseler tarafından eleştirilmişti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise kiliselerin vakaların yarısı için dosya tutmadığını savunuyor.

Kilise ilticaları 2015'ten bu yana iki kattan fazla arttı. Kilisede Sığınma adlı derneğin verdiği bilgilere göre, bu yolla toplam 422 vakada 671 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bunların 375'i Dublin kuralları çerçevesinde değerlendiriliyor.

dpa/BW,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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