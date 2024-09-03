Dilruba Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle yaklaşık 2,5 hafta tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, İzmir 35'inci Asliye Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kayserilioğlu, sokak röportajının yayımlanmasının ardından 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 29 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Dilruba Kayserilioğlu ne demişti?

İzmir'de Tüylü Mikrofon adlı sosyal medya kanalına konuşan Kayserilioğlu, Instagram yasağının sorulması üzerine "21'inci yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkıp da tek bir adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi, ahırı gibi kullanır" demişti. Kayserilioğlu, "Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalısınız" ifadesini kullanmıştı.

Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması düşen Kayserilioğlu'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

DW,DHA/CÖ,HT

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