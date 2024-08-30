Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesi ile ilgili kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanıp cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu sabaha karşı tahliye edildi.

Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz edilmiş ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasının devamına karar verilmişti.

Özel ziyaret etmişti

Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna kamuoyundan tepkiler devam ederken dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayserilioğlu'nu tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etmiş ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.

ANKA / ET,TY

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