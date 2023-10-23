Dilan Polat soruşturması: Kim, neyle suçlanıyor?

Lüks yaşamlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın servetinin kaynağına yönelik soruşturma sürüyor. Polat çifti, paravan şirketlerden gerçekte olmayan mal alışı yapmak ve daha sonra bunları sahte belgelerle başka şirketlere satmakla suçlanıyor. MASAK, sahte olduğuna yönelik şüphe barındıran mal alışlarının toplam 200 milyon TL'den fazla olduğunu tespit etmişti. Çiftin aynı zamanda cezaevinde olan yasadışı bahis lideri Veysel Şahin'in adamı olduğu iddia edilen Derkan Başer'in yasadışı bahis parasını da akladığı iddia ediliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün yaptığı yazılı açıklama, iddiaların yargıya taşındığını da ortaya koydu. Açıklamada, Polat çifti hakkında soruşturma başlatıldığı, tüm mal varlıklarını el konulduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı verildiği duyuruldu.

Peki Dilan Polat kimdir? Çiftin kısa süre zengin olmasını sağlayan paranın kaynağına ilişkin iddialar ne? Soruşturma kapsamında gözaltılar olacak mı?

Dilan Polat kimdir?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesini küçük yaşta yitiren ve teyzelerinin yanında büyüyen Polat, daha sonra babasını da kanserden kaybetti. Polat'ın iş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak başladığı biliniyor. Medikal bir şirketinin kurucusu olan Engin Polat ile 15 yılı aşkın süredir evli olan Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı. Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi. Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.

İddialar nasıl ortaya çıktı?

Dilan-Engin Polat hakkındaki iddiaları ilk olarak gazeteciler Erk Acarer, Seher Yaşayacak, Avukat Feyza Altun ile Türkiye tarafından aranan Muhammet Yakut gündeme getirdi. Yaşayacak, Dilan Mücevherat'ın 6 aylık ticari takvim için sadece 15 bin TL vergi ödediğini belgeledi. Acarer ve Yakut ise Polat çiftini "Mail Order" yöntemiyle kara para aklamakla suçladı. Yapımcı Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" demişti. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise kokain kullandığını itiraf eden görüntülerin ardından gözaltına alınmış ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

MASAK devreye girdi

İddiaların gündem yaratması üzerine ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti. Çiftin şirketlerini ve para hareketlerini takip eden MASAK, hazırladığı raporda paravan şirketlerden sahte olduğuna yönelik şüphe barındıran mal alışlarının toplam 200 milyon TL'den fazla olduğunu bildirdi. Raporda, elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği anlatıldı. Ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, çeşitli nedenlerle mükellefiyeti resen terkin edilen, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu vurgulandı.

Sahte vergi belgesi iddiası

Raporda, Dilan Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanıyor olabileceği belirtildi. Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildiği belirtilen raporda, bu paranın şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul şirketine nakit olarak yatırıldığı ve lüks araç ve gayrimenkul alındığı, böylece suçtan kaynaklanın malvarlığı değerlerini aklama suçunu işledikleri öne sürüldü. Raporda, "İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS'lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği, illeri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği değerlendirilmiştir" denildi. Yine raporda, Engin Polat'ın şahsi hesabına veya Milda şirketine para yatırma veya çekmeye konu tutarın yaklaşık 250 milyon TL olduğu vurgulandı.

Çağlayan Adliyesi'nden tedbir çıkmadı, Anadolu Adliyesi devreye girdi

MASAK raporunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamda şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve malvarlıklarına el konulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık, çiftin şirketlerinin İstanbul'un Anadolu yakasında olması nedeniyle buna yetkilerinin olmadığını belirtti. Bu arada "Sisi" lakaplı magazin figürü Seyhan Soylu da Polat çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı bir suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Mali Şube ekipleri, bu kez benzer talebi Anadolu Başsavcılığı'na başvurarak istedi. Başsavcılığın talebiyle de Sulh Ceza Hakimliği tarafından Dilan Polat, Engin Polat ile yakınları ve çalışanlarının arasında bulunduğu 13 şüpheli hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Ayrıca bu kişiler ile 21 şirketin malvarlığına da el konuldu.

Şüpheliler hakkında hangi suçlardan soruşturma yürütülüyor?

Başsavcı İsmail Uçar'ın yönetimindeki İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Polat çiftin kaçacağı haberleri üzerine dün (22 Ekim) yazılı açıklama yaparak şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı konulduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gereğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. Şüpheliler hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor. Bunlardan ilki "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak" iddiası. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na aykırı olarak sahte vergi defteri veya evrakı oluşturmak, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet. Suçtan kaynaklanan varlığını aklama suçunu işleyenler bir yıldan 3 yıla kadar, sahte vergi defteri veya evrakı oluşturanlar 3 yıldan 8 yıla kadar, yasadışı bahis parasına aracılık edenler ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

İki adliye arasında 500 milyon çekildi iddiası

Gazeteci Murat Ağırel ise köşesinde MASAK raporunda da yer alan bilgiye göre her beş dakikada Engin Polat ve Sezgin Polat'ın yetkilisi olduğu paravan şirketlerden Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabına aktarılan ve Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabından da para gelir gelmez hemen çekilen para miktarının 500 Milyon TL olduğunu yazdı. Ağırel, bu paranın ise İstanbul Başsavcılığı'ndan talep edilen tedbir kararından sonra gerçekleşen para hareketi olduğunu açıkladı.

Ağırel, Polat çiftinin parasının kaynağının ise yasadışı bahis olduğunu belirterek "İddiaya göre sanal bahis çetelerinin paralarının aklanması söz konusu burada. Tam bu noktada Gürcistan'a kaçan Veysel Şahin'in en yakın arkadaşı ve ortağı Derkan Başer ismi öne çıkıyor. Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurt dışına firar eden Galip Öztürk ile ocakbaşında görüntülenen Derkan Başer'in, yaklaşık 5 milyar euroluk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor. (…) Derkan Başer hatta soluğu Gürcistan'da alır almaz yine firari olan Galip Öztürk'ün yanında aldı ve beraber görüntülendiler. İşte iddiaya göre Emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan'daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor" iddialarını gündeme getirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirmek için Çağlayan Adliyesi'nden dosyayı beklediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde gözaltıların olabileceği ifade edilirken şüphelilerin kaçmasından da endişe ediliyor. Soruşturmanın Polat çiftinin yanı sıra başka kimlere uzanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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