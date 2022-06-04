  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Türkei | Präsident Erdogan
Fotoğraf: Emin Sansar/AA/picture alliance
EkonomiTürkiye

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

2 saat önce

Türkiye’de yıllık enflasyon oranının yüzde 73,5’e ulaşması Alman basınında da ele alınıyor. Yorumlarda, enflasyonun yükselmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

https://www.dw.com/tr/die-welt-erdo%C4%9Fan-t%C3%BCrkiyeyi-19-y%C4%B1l-%C3%B6ncesine-d%C3%B6nd%C3%BCrd%C3%BC/a-62032868

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Mayıs ayında yıllık enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 73,5 oldu.  Die Welt gazetesindeki haber-analizde, Türkiye'de enflasyonun rekor derecede artış göstermesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heterodoks (alışılmışın dışındaki) ekonomi politikaları sorumlu tutuluyor. 19 yıl önce yükselişi getiren Erdoğan'ın şimdi de düşüşten sorumlu olduğunun belirtildiği analizde şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Türkiye yeniden Türklerin bir daha görmeyi istemediği bir noktada; 90'ların enflasyon kaosu geri döndü. O dönemde gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Türkiye, ekonomik olarak istikrarlı olmayan ve her tür krize açık bir ülke olarak görülüyordu. Resmi verilere göre mayıs ayında enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 73,5'e ulaştı. Bunun Erdoğan'ı ilgilendirmemesi mümkün değil. Gelecek yıl yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir terslikle karşılaşabilir. Muhalefet ise yirmi yılın ardından iktidarı otokratın elinden alma konusunda ellerine bir fırsat geçtiğine inanıyor. Erdoğan ise yeni heterodoks ekonomi politikasından geri adım atacağa benzemiyor. Geçen ay şöyle demişti: ‘Gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirenlerin bir kısmı zır cahil, bir kısmı ise alenen vatan hainidir.'"

Süddeutsche Zeitung gazetesinin interrnet sitesinde yer alan dpa kaynaklı haber-analizde ise Türkiye'deki yüksek enflasyonun birçok nedeni olduğu belirtiliyor:

"Türkiye'deki yüksek enflasyonun nedenlerinden en önemlisi ülke parasının değer kaybetmiş olması. Bu durum, ithal ürünlerin ve hizmetlerin pahalanmasına ve enflasyonu körüklemesine neden oluyor. Korona pandemisi, Ukrayna savaşı ve Çin'in sıkı korona politikasının neden olduğu küresel ticaretteki gerginlikler de bunun üzerine geliyor. Birçok ekonomiste göre Merkez Bankası enflasyonla kararlı şekilde mücadelede etmiyor; uzmanlar bunun arkasında siyasi baskının olduğuna inanıyor."

Tagesschau haber portalındaki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskının arttığına işret ediliyor:

"Türkiye'de hayat pahalılığı giderek artıyor. Enerji ve benzin fiyatları ay başına göre ciddi biçimde arttı; örneğin doğal gaza yüzde 30 zam geldi. Bunun nedenlerinden biri Türk Lirası'ndaki değer kaybı. Diğer yandan korona pandemisi ve Ukrayna Savaşı'nın da etkileri hissediliyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskı giderek artıyor. Yeni yapılan bir ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü. Gelecek yıl yapılması planlanan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebileceği konusundaki spekülasyonlar artıyor.”

DW/BÖ,AI

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Enflasyon kısa sürede düşürülebilir mi?

Enflasyon kısa sürede düşürülebilir mi?

Türkiye’de enflasyon sorunu büyümeye devam ediyor. Hükümet kanadı sorunun kısa sürede çözüleceğini söylerken ekonomistlere göre enflasyon yükselmeye devam edecek.
Ekonomi
1 Haziran 2022
Türkei | Inflation

TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeften noktadan uzaklaşıyoruz

TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeften noktadan uzaklaşıyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye'deki enflasyon artışına karşı uyarıda bulundu. Global görünümün Türkiye'nin lehine olmadığını belirten Turan, "Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz” dedi.
Ekonomi
31 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Kobane-Proteste Ankara Prozess Selahattin Demirtas

AKP’li vekiller Kobani davasını neden izliyor?

Hukuk ve Adalet
33 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Präsident Erdogan

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Ekonomi
2 saat önce
Bağışlarla tedarik edilen askeri teçhizat Ukrayna ordusu için "kritik önemde"

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Politika
4 saat önce
İstanbul Finans Merkezi

IFM: Uluslararası yatırımcı için öncelik hukukun üstünlüğü

IFM: Uluslararası yatırımcı için öncelik hukukun üstünlüğü

Ekonomi
17 saat önce
Ana sayfaya dön