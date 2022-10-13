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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

“Dezenformasyon”a hapis getiren 29’uncu madde kabul edildi

1 saat önce

Hükümetin “dezenformasyonla mücadele”, muhalefetin “sansür” yasası dediği kanun teklifinde tartışmalı 29’uncu madde kabul edildi. Madde, “gerçeğe aykırı” bilgi yayanlara üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

https://www.dw.com/tr/dezenformasyona-hapis-getiren-29uncu-madde-kabul-edildi/a-63432367

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tartışmalı 29'uncu maddesi kabul edildi.

Hükümetin "dezenformasyonla mücadele” olarak adlandırdığı, muhalefet ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” diye eleştirdiği kanun teklifinin 29'uncu maddesi, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan” kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Muhalefet partileri ve basın örgütleri, yasanın bu hâliyle uygulanması durumunda "istenmeyen” haberleri yapanların yanı sıra yayanların da cezalandırılacağı, "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yaymak" gibi bir yeni suç tanımı oluşturulduğu, sosyal medyadaki eleştirel paylaşımların "dezenformasyon” olarak suçlanabileceği uyarısında bulunarak “gerçeğe aykırı” ibaresinin muğlak ve ucu açık olduğuna dikkat çekmişti.

DW/BK,AI

 

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