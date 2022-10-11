Dezenformasyon yasasına gazetecilerden protesto

TBMM'de devam eden dezenformasyon yasası görüşmelerinde bir madde daha kabul edildi. Gazeteciler, görüşmeleri siyah maske takarak protesto etti.

İnternet ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören dezenformasyon yasa teklifinin görüşülmesine Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda devam edildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazeteciler, teklifi siyah maske takarak protesto etti. TGS üyeleri ayrıca, yasa görüşüldüğü sırada TBMM Genel Kurul Salonunu terk etti.

TGS'nin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, "Tüm itirazlara rağmen sansür yasasında ısrar edilmesini TBMM genel kurul salonundan çıkarak protesto ediyoruz! #SünsürYasasınaHayır" denildi.

AKP'li milletvekilleri Genel Kurul'u terk ettiklerinden ötürü yeter sayısına ulaşılamadığı ve basın kartlarının iptalini düzenleyen 15'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'un kapandığı bildirildi. Yasa teklifi, toplamda 40 maddeden oluşuyor.

Öte yandan basın kartının iptali ile ilgili koşullara,"5 yıl ve daha fazla hapis cezası almamak", "dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarına karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar" gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak şartları eklendi. Ayrıca basın mensubunun bir ayı aşkın süre işsiz kalması veya medya faaliyeti dışında bir iş yaptığının tespit edilmesi durumlarında da basın kartı iptal edilebileceği kaydediliyor.

Kabul edilen 15'inci madde çerçevesinde, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49'uncu maddesinde düzenlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışta bulunan gazetecilerin basın kartları da basın kartı komisyonu tarafından iptal edilebilecek.

"Basın değil sansür kanunu"

Dezenformasyon yasa teklifine, muhalefet tepki gösterdi.

İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs, "İktidarın getirdiği kanun, basın kanunu değil sansür kanunudur" dedi. Örs, söz konusu tasarı ile "sosyal medyanın havuz medyasına çevrilmeye" çalıştığını söyledi.

Kanun teklifinin "anti demokratik" olduğunu savunan HDP milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Kimin gazeteci olup olmadığına, kimin basın kartının iptal edilip edilmeyeceğine siz karar vereceksiniz" diye konuştu.

CHP milletvekili Ünal Demirtaş ise söz konusu teklifle, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istendiğini öne sürdü. Demirtaş, teklifin yeniden gözden geçirilmesini ve "anayasaya aykırı" hükümlerin tekliften çıkarılmasını istedi.

DW,ANKA/BÜ,BÖ