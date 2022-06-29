Dezenformasyon yasası yeni yasama dönemine kaldı

Sansüre neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen dezenformasyon yasasına yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bir sonraki yasama dönemine kaldı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemeyi Ekim ayına bıraktıklarını açıkladı.

29'uncu madde tepkilere neden olmuştu

Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 40 maddelik teklif, AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Mayıs ayının sonunda TBMM'ye sunuldu. Teklifteki birçok düzenlemeye basın meslek örgütleri ile sivil toplum örgütleri tepki gösterirken özellikle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemine bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29'uncu madde büyük tepki çekti.

Basın meslek örgütleri ve gazeteciler kanun teklifini protesto etmişti Fotoğraf: Gülsen Solaker/DW

Geçtiğimiz hafta gelecekti, ertelenmişti

Adalet Komisyonu'nda tartışmalar ve itirazlara rağmen kabul edilen kanun teklifinin geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla kanun teklifi görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu. AKP'lilerin de 29'uncu madde üzerinde çekincelerinin bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyuna yansırken AKP'li vekiller ertelemenin Meclis takvimiyle ilgili olduğu bilgisini vermişti.

Ünal: Asgari ücret 1 Temmuz'a kadar yasalaşması gerekiyor

Tartışmaların ardından kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'na ne zaman geleceği merak konusu olurken AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ünal, asgari ücrete artış yapılması konusunda mutabakat sağlandığını ve bu düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yasalaşması gerektiği söyledi. Ünal, bu nedenle dezenformasyon yasasına yönelik kanun teklifinin görüşmelerini Ekim ayına bırakmak durumunda kaldıklarını söyledi.