"Dezenformasyon yasası" TBMM'ye sunuldu

AKP ve MHP'nin sunduğu "yalan haberle" mücadeleyi hedefleyen yeni düzenleme "gerçeğe aykırı bir bilgi" yayan kişilere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

AKP ve MHP'nin aylardır üzerinde çalıştığı, kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırlanan, 40 maddelik kanun teklifi sosyal medya ile internet medyasına yeni düzenlemeler getiriyor.

Üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

AKP ve MHP'li vekillerin imzası ile sunulan kanun teklifine göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Kanunlara uymamaya tahrik" maddesine eklenen madde aracılığıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" başlıklı yeni bir suç tanımı yapıldı. Bu maddede, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen ceza yarı oranında artırılır" ifadeleri yer aldı.

İnternet haber siteleri Basın Kanunu kapsamında

Teklif ile internet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alındı. İnternet haber sitelerinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresinin; kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulunması zorunlu hale getirildi.

Teklifle; internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve cevap metninin bir hafta süre ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.

Yayın yoluyla işlenebilecek suçlar

Yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına gazeteler ve basılmış eserler ile birlikte internet haber siteleri de eklendi. Buna göre basılmış eserler gibi internet haber siteleri yayın yoluyla işlenen suç yayım anında oluşmuş sayılacak. İnternet haber siteleriyle işlenen fillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi sorumlu tutulabilecek.

"Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayan" internet haber siteleri para cezası ile cezalandırılabilecek.

Erişim engeline MİT de eklendi

İnternet ortamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kapsamına Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yer alan "MİT görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan temin eden çalan sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden" ve "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullanan" maddeleri de eklendi.

Basın Kartı şartları

Basın Kanunu'nun amaçları bölümüne, "basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi" ibaresi de eklendi.

Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri, basın kartı alabilecek kişiler ile basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlara ilişkin düzenlemeler, Basın Kanunu içinde düzenlendi.

Bu düzenleme "Yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceğinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür" ifadeleri ile gerekçelendirildi.

Basın Kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar arasında sayılan, "terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak" şartına; "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. Maddesi uyarınca hüküm giymemiş olmak" hükmü de eklendi.

ANKA,DHA / JD,ET