Dezenformasyon Yasası görüşmeleri neden ertelendi?

Kamuoyunda"Dezenformasyon Yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 40 maddelik teklif, Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmişti. Teklifin bu hafta Meclis'te görüşülmesi beklenirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün görüşmelerin ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkoç, "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir" ifadesini kullandı.

Söz konusu teklifin özellikle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29'uncu maddesi büyük tepkilere neden oluyor. AKP ile MHP'li vekillerin de bu konuda görüş ayrılığı yaşadığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmişti. Erteleme kararının ardından DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan AKP'li bir yetkili, bazı maddeler üzerine itirazların bulunduğunu belirterek bunların teknik konular olduğunu ve yeniden inceleneceğini aktardı. Muhalefetle görüştüklerini ve muhalefetle büyük ölçede uzlaşma sağlananı askerlik gibi kanunlara öncelik vereceklerini kaydeden yetkili, "Bu yasaları tamamladıktan sonra, dezenformasyon yasasını gündemimize alacağız" dedi.

Edinilen bilgiye göre Dezenformasyon Yasası'nda özellikle hapis cezası öngören 29'uncu maddenin de AKP içinde tartışmaya açılması bekleniyor. Söz konusu maddedeki "kamu barışını bozma" ile "ülkenin iç ve dış güvenliği" kavramlarının "belirlilik" ilkesine aykırılık içerdiği gerekçesiyle bu konuda hukuki bir çalışma yürütüleceği öğrenildi.

CHP'li Özkan: Yeniden çalışılmasını istedik

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da erteleme ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Teklif sahibi vekillerle görüştüklerini ve teklifin yasalaşması halinde gazeteciliğin yapılamaz hale geleceğini ifade eden Özkan, bunu iktidara anlattıklarını dile getirdi. Özkan, "Onlar da uyarılarımıza uydular ve tekrar çalışmak üzere yasayı geri çektiler" dedi. Teklifin 15 gün içerisinde TBMM Genel Kurul'a geleceğini tahmin ettiklerini kaydeden Özkan, "Umut ediyoruz ki bizim dile getirdiğimiz uyarıları dikkate alırlar. Gazetecilik ve demokrasi zarar görmeden özgürlük ortamını büyüterek bu yasayı geçiririz" ifadesini kullandı.

Özkan, hapis cezası öngören 29'uncu madde ile birlikte diğer maddelere de itirazlarının bulunduğunu vurgulayarak "Örneğin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilgili bölümler var. MİT'ten biri her şeyi yapsa yazamıyorsun. Buna itirazımız var" dedi. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) verilen yetkilere de dikkat çeken Özkan, bu konudaki itirazlarını da "BTK, mahkeme kararı olmadan özel hayata dair her türlü bilgiyi elde ediyor. Bu haliyle BTK dükalığa dönüşüyor" şeklinde ifade etti.

Gündemde bekleyen kanunlar neler?

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde şu anda hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasını öngören Hakimler ve Savcılar Kanunu bulunuyor. Bütçe ödeneklerinde artış öngören ek bütçe kanun teklifinin de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis gündeminde ayrıca 550 bin civarındaki yoklama kaçağı ve bakayaya bedelli askerlik imkânı tanıyan kanun teklifi ile endüstri bölgeleri kanununda değişiklik öngören kanun teklifleri bulunuyor.

Bu kanunlar tamamlandıktan sonra Dezenformasyon Yasası'nın genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk'ün de itirazları gündeme gelmişti. Baştürk, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Ceza Yasası ve diğer özel yasalara ilişkin verdiği iptal kararlarında, "belirlilik" ilkesine dikkat çektiğini hatırlatmıştı. Baştürk, "halkı alenen yanıltıcı bilgiyi yayma" eylemini düzenleyen 29'uncu "ülkenin iç ve dış güvenliği" ile "kamu barışını bozma" kavramlarının "belirlilik" ilkesi açısından sıkıntılara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.