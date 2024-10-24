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Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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Haberler
24.10.2024
24 Ekim 2024
İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan'dan mesaj
23.10.2024
23 Ekim 2024
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi
23.10.2024
23 Ekim 2024
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Hangi sorun çözülecek?
22.10.2024
22 Ekim 2024
Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk tepkiler
22.10.2024
22 Ekim 2024
Bahçeli'den Öcalan'a TBMM çağrısı
15.10.2024
15 Ekim 2024
Bahçeli'den Öcalan'a PKK çağrısı
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Güncel Konular
Öcalan'ın çağrısıyla PKK silah bırakır mı?
Öcalan'ın çağrısıyla PKK silah bırakır mı?
Öcalan çağrı yaparsa PKK silah bırakır mı? Örgütün 2013-2015 sürecindeki isteksizliği tekrarlanır mı?
Politika
25.10.2024
25 Ekim 2024
DEM Parti'den Öcalan'ın tahliyesi için 7 öneri
DEM Parti'den Öcalan'ın tahliyesi için 7 öneri
DEM Partili Öztürk Türkdoğan, Öcalan'ın serbest kalması için yedi kanun maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Politika
23.10.2024
23 Ekim 2024
Ankara kulislerinde "Abdullah Öcalan" senaryoları
Ankara kulislerinde "Abdullah Öcalan" senaryoları
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına ilişkin Ankara kulisleri hareketli.
Politika
23.10.2024
23 Ekim 2024
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?
Uzmanlar, Öcalan'a tarihi bir çağrıda bulunan Bahçeli'nin bu açıklama için seçildiği görüşünde.
Politika
22.10.2024
22 Ekim 2024
Sinan Ateş cinayeti davasında MHP neden gündeme geliyor?
Sinan Ateş cinayeti davasında MHP neden gündeme geliyor?
Sinan Ateş cinayetinde dosyadaki delillerin birçoğu Ülkü Ocakları yöneticileri ile MHP'li bazı isimlere işaret ediyor.
Hukuk ve Adalet
02.10.2024
2 Ekim 2024
Sinan Ateş cinayeti davası başladı
Sinan Ateş cinayeti davası başladı
Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava, cinayetten yaklaşık 1,5 yıl sonra bugün başladı.
Hukuk ve Adalet
01.07.2024
1 Temmuz 2024
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DW'nin Önerileri
20 maddede Sinan Ateş cinayetinin anatomisi
Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayete giden süreci ve sonrasında yaşananları 20 maddede yazdı.
Hukuk ve Adalet
28.06.2024
28 Haziran 2024
Cumhur İttifakı: AKP-MHP arasında neler oluyor?
Bahçeli’nin son çıkışı ile Cumhur İttifakı ortaklarının yola beraber devam edip etmeyecekleri tartışılmaya başlandı.
Politika
13.06.2024
13 Haziran 2024
Avrupa'da aşırı sağın zaferi Ankara'ya nasıl yansıdı?
Avrupa'da aşırı sağın seçim zaferinin ardından Ankara'da AB ile yapılan göç anlaşmasının geleceği tartışılıyor.
Politika
11.06.2024
11 Haziran 2024
14 soruda Ayhan Bora Kaplan krizi
Gizli tanık krizinin yaşandığı Ayhan Bora Kaplan davasında yargılama süreci devam ediyor.
Suç
20.05.2024
20 Mayıs 2024
AKP iktidarına yön veren aktör: MHP
DW Türkçe'den Burcu Karakaş, 54. yaşını kutlamaya hazırlanan MHP'yi mercek altına aldı.
Politika
02.02.2023
2 Şubat 2023
Sinan Ateş cinayeti MHP Genel Merkezi'ne uzandı
Sinan Ateş cinayeti: MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü de şüpheli çıktı.
Hukuk ve Adalet
18.01.2023
18 Ocak 2023
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