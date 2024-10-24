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Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Haberler

24 Ekim 2024

İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan'dan mesaj

23 Ekim 2024

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi

23 Ekim 2024

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Hangi sorun çözülecek?

22 Ekim 2024

Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk tepkiler

22 Ekim 2024

Bahçeli'den Öcalan'a TBMM çağrısı

15 Ekim 2024

Bahçeli'den Öcalan'a PKK çağrısı

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Güncel Konular

Kandil Dağı'ndaki PKK militanları

Öcalan'ın çağrısıyla PKK silah bırakır mı?

Öcalan'ın çağrısıyla PKK silah bırakır mı?

Öcalan çağrı yaparsa PKK silah bırakır mı? Örgütün 2013-2015 sürecindeki isteksizliği tekrarlanır mı?
Politika25 Ekim 2024
PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da yargılandığı sırada sanık kürsüsünde

DEM Parti'den Öcalan'ın tahliyesi için 7 öneri

DEM Parti'den Öcalan'ın tahliyesi için 7 öneri

DEM Partili Öztürk Türkdoğan, Öcalan'ın serbest kalması için yedi kanun maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Politika23 Ekim 2024
Türkei Devlet Bahceli

Ankara kulislerinde "Abdullah Öcalan" senaryoları

Ankara kulislerinde "Abdullah Öcalan" senaryoları

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına ilişkin Ankara kulisleri hareketli.
Politika23 Ekim 2024
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?

Uzmanlar, Öcalan'a tarihi bir çağrıda bulunan Bahçeli'nin bu açıklama için seçildiği görüşünde.
Politika22 Ekim 2024
Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti davasında MHP neden gündeme geliyor?

Sinan Ateş cinayeti davasında MHP neden gündeme geliyor?

Sinan Ateş cinayetinde dosyadaki delillerin birçoğu Ülkü Ocakları yöneticileri ile MHP'li bazı isimlere işaret ediyor.
Hukuk ve Adalet2 Ekim 2024
Türkei Der Politiker Sinan Ates wurde in Ankara getötet

Sinan Ateş cinayeti davası başladı

Sinan Ateş cinayeti davası başladı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava, cinayetten yaklaşık 1,5 yıl sonra bugün başladı.
Hukuk ve Adalet1 Temmuz 2024
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DW'nin Önerileri

Türkei Bursa | Gedenken Jahrestag der Ermodrung von Sinan Ateş

20 maddede Sinan Ateş cinayetinin anatomisi

Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayete giden süreci ve sonrasında yaşananları 20 maddede yazdı.
Hukuk ve Adalet28 Haziran 2024
MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhur İttifakı: AKP-MHP arasında neler oluyor?

Bahçeli’nin son çıkışı ile Cumhur İttifakı ortaklarının yola beraber devam edip etmeyecekleri tartışılmaya başlandı.
Politika13 Haziran 2024

Avrupa'da aşırı sağın zaferi Ankara'ya nasıl yansıdı?

Avrupa'da aşırı sağın seçim zaferinin ardından Ankara'da AB ile yapılan göç anlaşmasının geleceği tartışılıyor.
Politika11 Haziran 2024
Die Polizei hat in Ankara gegen organisierte Kriminalitaet eine Operation durgeführt und dabei Ayhan Bora Kaplan festgenommen

14 soruda Ayhan Bora Kaplan krizi

Gizli tanık krizinin yaşandığı Ayhan Bora Kaplan davasında yargılama süreci devam ediyor.
Suç20 Mayıs 2024
Ankara Parlament Sondersitzung Putsch Jahrestag Bahceli MHP

AKP iktidarına yön veren aktör: MHP

DW Türkçe'den Burcu Karakaş, 54. yaşını kutlamaya hazırlanan MHP'yi mercek altına aldı.
Politika2 Şubat 2023
Türkei Sinan Ates Graue Wölfe

Sinan Ateş cinayeti MHP Genel Merkezi'ne uzandı

Sinan Ateş cinayeti: MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü de şüpheli çıktı.
Hukuk ve Adalet18 Ocak 2023
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