DEVA’dan muhalefete mutabakat mesajı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde üç yılı geride bıraktı. İktidar ile muhalefetin 2023 seçimi için hazırlıklarını hızlandırdığı bugünlerde, muhalefet cephesi parlamenter sisteme dönüş için en geniş katılımlı mutabakatı oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.

Meclisi güçsüz kıldığı ve ülkede "tek adam rejimi" yarattığı gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geçişi savunan CHP ve İYİ Parti, bu konuda AKP’den kopan eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nin de tam desteğini kritik önemde görüyor.

CHP ve İYİ Parti ile bu konuda kurdukları "temas grupları"nın düzenli olarak çalıştığını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bu çalışmaların en geniş mutabakat zeminiyle ve belli ilkelerde birliktelikte sonuçlanmasının 2023 seçimine giderken halka, "daha net ve samimi mesaj" vermek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

"Güçlü meclis istiyoruz"

Babacan, partisinin İYİ Parti ile CHP’nin öncülüğündeki ittifaka katılım konusunda herhangi bir karar almadığını belirtirken, "Parlamenter sistem üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu çalışmada çok detaya girmek de doğru değil. Ortak anlayış, güçlü meclis diyoruz. Eğer samimiysek, ortak yürüttüğümüz çalışmalarla geniş tabanlı bir mutabakat zemini oluştururuz" ifadesini kullandı.

Partisinin sosyal politikalar alanı için öngördüğü düzenlemeleri basın toplantısı ile açıklayan Babacan, gazetecilerin soruları üzerine ittifaklara yaklaşımları ve parlamenter sisteme geçiş konusundaki düşünceleri hakkında bilgi verdi.

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen tüm muhalefet partilerinin bunun için Türkiye’de bir anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğinin de farkında olduğunu anlatırken, bir ya da iki partinin anayasayı değiştirecek güce sahip olmadığını, geniş bir katılımın şart olduğunu dile getirdi.

Soldan sağa: Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı, Ali Babacan (DEVA Partisi Genel Başkanı) ve İbrahim Çanakcı (DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı)

"Bu yüzden ittifaklar hangi zeminde, hangi ilkelerle yapılacak. O biraz yavaş yavaş olgunlaşsın. Yoksa olgunlaşmamış bir konuda baştan alınmış kategorik bir kararı çok gerçekçi görmüyoruz. Parlamenter sistem üzerinde çalışıp, ortak bir zemin yaratabilirsek, ilkeler ortaya koyabilirsek sonrasında anayasayı da değiştirmekte zorlanmayız" diyen Babacan, "önemli olan geçiş döneminde hangi ilkeler etrafında buluşacağımız" söyleminde bulundu.

"Anayasa değişiklik metni ortak metin olmalı"

Babacan, 74 maddelik anayasa değişikliği paketi hazırladıklarını belirtirken, "Anayasa değişiklik metninin ortak bir metin haline gelmesi için çaba göstereceğiz" mesajı verdi. Hiçbir siyasi partinin halihazırda Meclis’te anayasayı değiştirecek çoğunluğunun olmadığını anlatan Babacan, AKP ile MHP’nin bile birlikte anayasayı değiştirmek için gerekli 360 milletvekilini bulamadığını söyledi.

Ali Babacan, "Seçimlerden sonra oluşacak mecliste de yine tek bir partinin 360 milletvekili, 400 milletvekili çıkarmasını biraz düşük görüyoruz. Aanayasa konusunda çalışan, kafa yoran, bu işlere emek veren kim var, kim yoksa, ister siyasi parti olsun, ister diğer kuruluşlar olsun, çalışmalarını bir araya getirmeleri, beraberce ortak bir zemin aralamaları ve bu ortak zemin arayışı, toplumsal mutabakat arayışı sonucunda ortak bir sonuca ulaşılması o yüzden çok kritik" ifadelerini kullandı.

Tıpkı DEVA partisi gibi HDP de seçimler öncesinde muhalefetin ilkesel birlikteliğinin önem taşıdığı mesajını öne çıkarıyor. CHP ile İYİ Parti’nin büyük ortaklığında kurulu Millet İttifakı’nın bu ilkesel birliktelik mesajları çerçevesinde genişleyip genişlemeyeceği sorusu siyaset kulislerinde üzerinde en çok değerlendirme yapılan konu başlığını oluşturuyor. Bu açıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in önümüzdeki süreçte kuracağı siyasi temaslar kritik önemde olacak.

Hilal Köylü

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