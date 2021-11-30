DEVA partisi kurucu üyesi Metin Gürcan "casusluk" suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nisan 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında “askeri ve siyasi casusluk” iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da gözaltına alınarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul’daki evinde gözaltına alınmıştı. Gürcan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, Twitter hesabından duyurmuştu.

DHA'nın verdiğe bilgiye göre yapılan sorgusunda, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gürcan, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim" ifadelerini kullandı.

Polisler tarafından Gürcan'a, yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk dronları üzerine yaptığı görüşmenin de sorulduğu öğrenildi. Gürcan, 'headquarter' (merkezi) ifadesi ile istihbaratçı olan bir kişi ile yaptığı görüşmeler sorulduğunda ise "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bilinen bir ifadedir" şeklinde cevap verdi.

Metin Gürcan kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) değişik birimlerinde 1998-2014 yılları arasında çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek maksadıyla zorunlu hizmetini bitirmeyi müteakip 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli oldu. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı. Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamladı.

ANKA, DHA, DW/TY,BÖ

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