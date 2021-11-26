DEVA Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde. Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğinizi istiyorum" açıklaması yaptı.

Gürcan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TSİ saat 10.30'da açıklama yapması bekleniyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek gözaltı gerekçesini öğrenmeye çalıştıkları söyledi.

Son paylaşımları BAE-Türkiye ilişkileriyle ilgiliydi

Twitter hesabını aktif kullanan Gürcan, son paylaşımlarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ziyaretiyle ilgili görüşlerine yer vermişti.

Metin Gürcan kimdir?

Kara Harp Okulu'ndan 1998 yılında Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun olan Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) değişik birimlerinde çalıştı. Daha sonra 2015 yılında akademik çalışmalarına ağırlık vermek için TSK'dan emekli olan Gürcan, ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürdü. Oxford Universitesi'nde de akademik çalışmalar yürüten Gürcan, İngilizce ve Rusca biliyor.

DW/HK,HS,BK

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