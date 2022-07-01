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Deutsche Welle'ye Türkiye'de erişim sağlanamıyor
Deutsche Welle'ye Türkiye'de erişim sağlanamıyorFotoğraf: picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt
Basın özgürlüğüAlmanya

DW'ye erişim engeline basın meslek örgütlerinden tepki

3 saat önce

DW'ye getirilen erişim yasağına tepki gösteren Alman Gazeteciler Birliği, bu engelin kaldırılması için Alman hükümetine Türk yetkililere baskı yapma çağrısında bulundu.

https://www.dw.com/tr/deutsche-welleye-eri%C5%9Fim-engeline-bas%C4%B1n-meslek-%C3%B6rg%C3%BCtlerinden-tepki/a-62327784

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) Türkiye'de mahkeme kararıyla getirilen erişim yasağına Alman basın meslek örgütleri tepki gösterdi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) yaptığı yazılı açıklama ile DW'ye yönelik erişim engeline tepki göstererek, bu engelinin kaldırılması için Alman hükümetine çaba göstermesi çağrısında bulundu.

DJV Başkanı Frank Überall, "Deutsche Welle'ye erişim engeli getirilmesi, Erdoğan otokrasisinin saf keyfiliğinden başka bir şeyle açıklanamaz" eleştirisini yaptı. Überall, "Deutsche Welle'nin sunduğu gibi bağımsız ve eleştirel gazeteciliğin" Türkiye'de mümkün olabilmesi gerektiğini ifade etti.

DJV Başkanı Frank Überall
DJV Başkanı Frank ÜberallFotoğraf: HMKW/Werner Siess

DJV Başkanı Überall, Alman hükümetine de erişim engelinin kaldırılması için çaba göstermesi çağrısında bulundu. DW'nin Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu olduğuna dikkat çeken Übereall, bu nedenle de konunun Berlin'i ilgilendirdiğine işaret etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Almanya Temsilcisi Christian Mihr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ülkede "bağımsız medyaya yönelik sürekli saldırılarını" şimdi de yabancı medyayı kapsayacak şekilde genişletmek istiyor gibi göründüğünü söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Mihr, Türkiye'deki medyanın artık yaklaşık yüzde 90'ının hükümetin veya hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian Mihr
Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian MihrFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ne olmuştu?

RTÜK, 2019 yılının Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartı getirilmişti. RTÜK, AKP ve MHP'li üyeleri oy çokluğuyla 9 Şubat'ta aldığı kararı doğrultusunda da görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe'ye erişim engellemesi getirilmesi için yargıya başvurmuştu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de bu başvuruyla engelleme kararı aldı. Karar da BTK tarafından uygulanmaya başlandı. DW ve VOA sayfalarına Perşembe akşamından bu yana Türkiye'de erişim sağlanamıyor.

DW,dpa/JD, SSB

 

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