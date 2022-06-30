Deutsche Welle ve VOA Türkiye'de erişime engellendi

Almanya merkezli Deutsche Welle ve ABD merkezli Amerika'nın Sesi (VOA) haber portalları, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçe gösterilerek Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), DW ve VOA'ye ait siteleri 2022/7982 ve 2022/7978 sayılı kararlarla Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendiğini bildirdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı engellemeye dair sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kararın basın özgürlüğünü engellemeye yönelik olduğuna dikkat çekti:

Basın meslek örgütlerinden Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de "Amerika'nın Sesi ile Deutsche Welle Türkçe'ye konulan erişim engeliyle, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkı engellenmiştir. İktidar anlayışının kaynaklık ettiği erişim engeli kararları, nesnel haberciliğe tahammülsüzlüğün net göstergesidir. Bu utanç verici karardan geri adım atılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Engelleme kararıyla ilgili DİSK Basın-İş de Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Basın özgürlüğünde son nokta: Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine RTÜK'ün talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye temsilciliği de karara tepki gösterdi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Lisans alınmadığı gerekçesiyle @dw_turkce ve @VOATurkce sitelerine #RTÜK talebiyle getirdiği erişim engeli ancak seçime hizmet edecek, çoğulcu yayın anlayışıyla bağdaşmayan, buna dair toleranssızlığı uluslararası plana taşıyan problemli bir karardır" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

RTÜK, 2019 yılının Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartıgetirilmişti. RTÜK, AKP ve MHP'li üyeleri oy çokluğuyla 9 Şubat'ta aldığı kararı doğrultusunda da görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmamaları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe'ye erişim engellemesi getirilmesi için yargıya başvurmuştu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de bu başvuruyla engelleme kararı aldı. Karar da BTK tarafından uygulanmaya başlandı.

DW/HS/AÜ