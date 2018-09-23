Deutsche Bank'a para aklama konusunda sıkı denetim

Alman Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi (BaFin) para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede Deutsche Bank'ı sıkı denetim altına aldı. BaFin Almanya'nın bir numaralı ticari bankası Deutsche Bank'tan "yasa dışı bankacılık işlemlerine karşı daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını ve itina sorumluluğu kurallarına riayet edilmesini" istedi.

Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi bu amaçla Deutsche Bank'ın merkezine özel görevli gönderdi. Bafin'in açıklamasında kara para aklamayla mücadelede ilk kez böyle bir uygulamaya başvurulduğu belirtildi. Açıklamada uygulamanın önleyici nitelikte olduğu ve bankanın suç işlediğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığına yer verildi.

Deutsche Bank'ın sözcüsü "banka müşterilerinin kimlik tespitinde uyguladıkları yöntemlerin her bakımdan düzenleme kurallarına uygun olduğunu" söyledi. Bankanın sözcüsü, "Bankacılık işlemlerindeki kimlik araştırmalarında düzeltme yapmanın gerekliliği hususunda denetleme dairesiyle aynı görüşü paylaşıyoruz" dedi.

Dürüst bankacılık için köklü önlem

Deutsche Bank "düzenleyici talimatları en kısa zamanda yerine getirmek amacıyla BaFin ve özel temsilcilikle görevlendirilen KPMG mali müşavirlik şirketiyle birlikte çalıştıklarını" duyurdu. Deutsche Bank geçmişteki yasal anlaşmazlıklar nedeniyle kurallara uygunluğu denetleyen mali suçlarla mücadele bölümündeki çalışanların sayısını 2 bin 500'e çıkarmıştı.

Bankanın kurallara uygunluğu denetleyen bölümünden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sylvie Matherat Deutsche Bank'ın büyük mali suç davalarının kapandığını ve banka bünyesindeki muhasebe kontrollerinin daha etkili hale getirilmesine çalıştıklarını söyledi.

Deutsche Bank'ın 2017 yılı başında para aklamayla mücadele görevine getirdiği Philippe Volot görevden ayrılarak Estonya'daki para aklama skandalı yüzünden büyük sarsıntı geçiren Danske Bank adlı Danimarka bankasının yönetim kuruluna transfer olmuştu.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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