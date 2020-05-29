Detroit’te protestoculara ateş açıldı: Bir ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Detroit kentinde, George Floyd cinayetini protesto eden kalabalığa açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir açıklama yapan Detroit Emniyeti sözcüsü Nicole Kirkwood, Cuma gecesi yaşanan olayda protestocuların polisle karşı karşıya geldiği bir anda SUV tipi bir araçtan kalabalığın üzerine ateş açıldığını ve polisin ateş etmediğini dile getirdi.

Saldırıda sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını hayatını kaybeden kişinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirten Kirkwood, kurbanın ya da saldırganın kimliğine ilişkin ellerinde henüz başka bir bilgi bulunmadığını söyledi.

George Floyd'un sokak ortasında bir polis memuru tarafından öldürüldüğü Minneapolis'de ise polis şiddeti ve ırkçılığa karşı öfke büyüyor. Dün gece sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden protestolarda binlerce kişi yine "adalet" talebiyle yürüdü.

CNN televizyonunun merkez binası önünde protestocular

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Mayor, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamış, yerel saatle 20.00’da başlayan yasağın sabah 06.00’ya kadar süreceğini belirtmişti.

Floyd cinayetini protesto gösterileri diğer şehirlerde de devam ediyor. Atlanta’da yer yer göstericilerle polis arasında çatışmalara dönüşen eylemlerde, bazı protestocuların CNN’nin merkez binasına saldırdığı ve binanın camlarını indirdiği belirtildi. New York, Houston, Washington D.C. ve bir dizi diğer şehirde de çatışmalar yaşandı. Washington D.C.’de Beyaz Saray’ın önünde toplanan göstericilerin "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri birliklere konuşlanmaya hazır olmaları emrini verdiği bildirildi. Trump, Cuma günü attığı bir tweette Minneapolis’deki olaylara ilişkin "yağma başlarsa ateş etme de başlar" ifadelerini kullanmış, Twitter da ABD Başkanının bu tweetine "şiddeti yüceltme" uyarısı koyarak paylaşımı gizlemiş, ancak "erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceği" gerekçesiyle tweeti erişime açık bırakmıştı.

Cheuvin üçüncü derece cinayetle yargılanacak

46 yaşındaki Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, olaydan üç gün sonra, Cuma günü tutuklanmıştı. Chauvin’in üçüncü derece cinayet ve taksirle insan öldürmekle suçlandığı belirtildi. Chauvin’in suçlu bulunması halinde 12 yıldan başlayan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

"400 yıllık ırkçılık, adaletsizlik ve nefret yetmedi mi?"

Chauvin ile birlikte Floyd’u gözaltına alan ve cinayete müdahale etmeyen diğer üç polis memurunun da görevine son verilmişti. Bu polis memurları hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

George Floyd’un Chauvin tarafından öldürüldüğü görüntüler çevredeki kişilerce dakika dakika kaydedilmiş, Chauvin bu görüntülerde görüldüğü üzere, ters kelepçeli ve silahsız Floyd’un boğazına dayadığı dizini, etraftakilerin endişeli uyarılarına rağmen dakikalarca çekmemişti.

Söz konusu görüntülerde Floyd'un defalarca "nefes alamıyorum" dedikten sonra hareketsiz kaldığı ancak polis memurunun buna rağmen dizini adamın boğazından çekmediği görülüyor. Kısa sürede sosyal medya üzerinden tüm ülkeye ve dünyaya yayılan görüntülerin büyük infial uyandırmasının ardından başlayan polis şiddetini protesto eylemleri ABD'nin birçok kentinde devam ediyor.

DW,AP,dpa / SÖ,ET

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