 Dernek ve STK etkinlikleri üç ay daha ertelendi | TÜRKİYE | DW | 27.11.2020

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TÜRKİYE

Dernek ve STK etkinlikleri üç ay daha ertelendi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle dernek, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşları gibi örgütlenmelerin etkinlikelirinin üç ay daha ertelendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği, "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" başlıklı genelgede derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının (STK), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, birlik ve kooperatif etkinliklerinin, genel kurul toplantıları da dahil olmak üzere 3 ay süreyle tekrar ertelendiği bildirildi.

Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önlemlerin uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen yazıda, "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağısivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği" belirtildi.

Daha önce 02.10.2020 ile 01.12.2020 tarihleri arasındaki etkinlikler ertelenmişti. Yeni genelgeyle dernek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiş oldu.

DHA,DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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