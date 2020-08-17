 Der Spiegel: Beyrut′taki patlamada Hizbullah′ın etkisi olabilir | DÜNYA | DW | 21.08.2020

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DÜNYA

Der Spiegel: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir

Alman haber dergisi Der Spiegel, Beyrut’u harabeye çeviren amonyum nitrat patlamasında Hizbullah'ın etkisinin olabileceğini ileri sürdü.

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Almanya'da haftalık yayınlanan haber dergisi Der Spiegel’in cumartesi günü yayınlanacak yeni sayısında Lübnan'ın başkentinde büyük bir yıkıma yol açan amonyum nitrat patlamasıyla ilgili "Hizbullah bağlantısı" iddiasında bulunuldu.

Dergideki habere göre,  patlayıcıları Beyrut'ta depolandıkları limana sahibinin Hizbullah'la ilişkisi olabileceği belirtilen bir gemi taşıdı.

Haberdeki iddiaya göre, Rhosus adlı geminin sahibi Kıbrıslı armatör Karalambos Manoli, Tanzanya merkezli FBME bankasına yüklü miktarda kredi borcu bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre söz konusu banka Hizbullah’ın para aklama işlerini yürütüyor. Amerikan kayıtlarına göre, FBME bankası borcunu geciktiren veya ödemede zorlanan müşterilerini Hizbullah yararına faaliyetlere zorluyor.

Der Spiegel, sahibinin söz konusu banka ile ilişkilerinden dolayı geminin patlayıcıları Hizbullah için taşımış olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Dergi haberdeki bilgilerin mahkeme protokollerinden elde edildiğini yazdı.

Daha önce yapılan açıklamalarda geminin sahibinin Rus iş adamı İgor Greçuşkin olduğu belirtilmişti. Ancak Der Spiegel dergisinin uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, Greçuşkin gemiyi sadece kiraladı, Rhosus adlı geminin asıl sahibi  Kıbrıslı Manoli. Haberde ayrıca 2013'te Gürcistan’dan Mozambik’e hareket eden gemide taşınan amonyum nitratın bir kısmının patlamadan önce ortadan kaybolduğu iddiası da dile getirildi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen ve yaklaşık 3 bin ton  amonyum nitratın neden olduğu bildirilen patlamada en az 182 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi de yaralandı. Patlamaya limanda yıllarca özel güvenlik önlemleri alınmadan depolanan amonyum nitrat maddesinin neden olduğu açıklandı. Patlayıcı maddenin 2013’te Gürcistan'dan Mozambik'e yola çıkan Rhosus adlı gemiden kaldığı, o zamanlar maddi sıkıntılar ve yetersiz güvenlik koşulları nedeniyle geminin yoluna devam etmesine izin verilmediği, akabinde de patlayıcının Beyrut Limanı’nda depolandığı duyurulmuştu.

Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümete yönelik protesto gösterileri düzenleniyor. Üst düzey hükümet yetkilileri olası ihmale ilişkin hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlatma taahhüdünde bulunurken protestocuların olayın yurt dışından gelecek bağımsız uzmanlarca incelenmesi talebini yanıtsız bıraktı. Lübnan'da, Beyrut patlaması sonrası artan tepkiler üzerine önce bazı bakanlar istifasını sunmuş,  protestoların sürmesi üzerine de hükümet istifa ettiğini duyurmuştu.

dpa/DW/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Beyrut patlamasında ilk tutuklama

Beyrut hala yaralarını sarmaya çalışırken, patlamanın sorumluları da yargılanmaya devam ediyor. Mahkemenin, patlamanın gerçekleştiği limanın gümrük müdürü hakkında tutuklama kararı verdiği belirtildi.  

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